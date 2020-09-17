Європарламент вимагає зупинити будівництво «Північного потоку-2»



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Євродепутати підтвердили необхідність зупинки будівництва газопроводу «Північний потік-2»

ЄС введе санкції проти Росії через справу щодо отруєння Навального

У четвер, 17 вересня, Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо отруєння Олексія Навального, закликавши знайти і заморозити європейські активи фігурантів розслідувань опозиційного політика.

За документ проголосували 532 євродепутати, 84 проти, 72 утрималися, повідомляє «Європейська правда».

У резолюції євродепутати закликали створити санкційний механізм, який би уможливив збір інформації та заморозку європейських активів корумпованих осіб, які фігурують у розслідуваннях Фонду боротьби з корупцією Навального.

Євродепутати також закликали ініціювати міжнародне розслідування отруєння Навального, залучивши до нього Євросоюз, ООН, Раду Європи та Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Парламент вимагає, щоб ЄС якомога швидше прийняв список масштабних обмежувальних заходів і посилив існуючі санкції проти Росії.

На тлі справи Навального євродепутати підтвердили необхідність зупинки будівництва газопроводу «Північний потік-2», до чого парламент закликав і раніше.

Європарламент також запропонував інститутам ЄС ухвалити стратегію демократизації Росії і вимагати від Москви скасувати і доопрацювати ряд законів, в тому числі недавні поправки до Конституції, в яких йдеться про пріоритет російського права над міжнародним.

Окремо євродепутати просять Брюссель ухвалити стратегію підтримки російських дисидентів, неурядових організацій, і незалежних ЗМІ.