Міністр оборони Німеччини готова обговорити санкції проти «Північного потоку-2»



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Я завжди казала, що «Північний потік-2» далеко не найулюбленіший мій проєкт, - міністр

Доведене використання хімічної зброї ставить дуже серйозні запитання до російського керівництва, - Аннегрет Крамп-Карренбауер

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє DW.

На думку міністра, подальші кроки Німеччини залежатимуть від дій Москви. «Доведене використання хімічної зброї ставить дуже серйозні запитання до російського керівництва», - вважає очільниця міноборони ФРН.

«Європа й світ чекають відповідей на них», - підкреслила вона.

«Я завжди казала, що «Північний потік-2» далеко не найулюбленіший мій проєкт», - наголосила очільниця консервативної партії Християнсько-Демократичний союз.

«Для мене завжди було зрозуміло, що тут потрібно враховувати обґрунтовані безпекові інтереси країн Центральної Європи та України», - додала Крамп-Карренбауер.

Як відомо, сліди «Новачка» знайшли на шкірі, одязі, та у організмі російського опозиціонера Навального.

Нагадаємо, що НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.

Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.

Нещодавно, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.