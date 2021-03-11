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    Польща звинуватила російського консула у поширенні Covid-19

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    Польща звинуватила російського консула у поширенні Covid-19 - Польща звинуватила російського консула у поширенні Covid-19
    Польща звинуватила російського консула у поширенні Covid-19

    Російський консул отримав позитивний результат тесту на коронавірус, але не дотримувався карантинних правил, брав участь у зустрічах і з'являвся в громадських місцях

    Польські спецслужби звинуватили російського консула у поширенні коронавірусу. Мова йде про Ігоря Ощепкова.

    Про це повідомляє RMF24.

    За словами прессекретаря міністра, який координує роботу польських спецслужб, Станіслава Жарина, дипломат був висланий з країни в лютому у відповідь на дії Москви, яка оголосила персоною нон грата польського консула в Санкт-Петербурзі.

    Мова йде про Ігоря Ощепкова, який працював консулом у Познані. Дипломат, за словами прессекретаря, отримав позитивний результат тесту на коронавірус 21 січня, але не дотримувався карантинних правил, брав участь у зустрічах і з'являвся в громадських місцях.

    «Результатом його дій могло стати зараження інших людей і виникнення нових спалахів захворювань. Дії, вжиті дипломатом, поставили під загрозу здоров'я людей, які могли з ним контактувати», - сказав Жарин.

    Раніше повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшидач заявив, що вишлють з країни оного з білоруських дипломатів. Польща оголосила його персоною нон грата у відповідь на аналогічні дії МЗС Білорусі.

    Теги: Польща мова коронавірус
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