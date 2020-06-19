Оприлюднено постанову щодо продовження карантину до 31 липня: що заборонено
Заборонено перебувати на вулиці без документів та у транспорті без маски
Кабінет міністрів України опублікував постанову про продовження до 31 липня 2020 року дії адаптивного карантину з метою запобігання поширенню Covid-19.
Згідно з постановою уряду № 500 від 17 червня, на період дії карантину забороняється:
- перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
- відвідування закладів освіти в групах більше 10 осіб, крім участі у ЗНО та інших іспитах;
- проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території;
- діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
- здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у кількості більше ніж кількість місць для сидіння у транспорті;
- відвідування установ, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ, що надають соціальні послуги у складних життєвих обставинах, крім закладів, які надають соціальні послуги екстрено;
- відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців;
- планова госпіталізація в регіонах зі значним поширенням коронавірусу, окрім надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам з онкологічними захворюваннями, паліативної медичної допомоги, проведення інших невідкладних заходів, якщо існує значний ризик для життя або здоров’я.
Для розвантаження громадського транспорту у години пік органам державної та місцевої влади, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності рекомендовано перейти до гнучкого режиму робочого часу, у тому числі дистанційної роботи.
Зокрема, рекомендовано встановити початок робочого дня о 10 або більш пізній годині для працівників:
- оптової та роздрібної торгівлі;
- ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;
- поштової та кур'єрської діяльності;
- тимчасового розміщування та організації харчування;
- страхової діяльності;
- освіти;
- надання соціальної допомоги;
- мистецтва, спорту, розваги та відпочинку.
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Разом з тим сьогодні, 19 червня, глава уряду Денис Шмигаль оголосив про початок другої хвилі Covid-19.
Зазначимо, що різке зростання числа хворих Covid-19 в Україні в останні дні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.
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Всього34984
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Хворіють17966
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Одужали16033
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Померли985
Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).
Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом.