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    Оприлюднено постанову щодо продовження карантину до 31 липня: що заборонено

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    <span>Адаптивний карантин продовжили до&nbsp;31 липня</span> - Оприлюднено постанову щодо продовження карантину до 31 липня: що заборонено
    Адаптивний карантин продовжили до 31 липня

    Заборонено перебувати на вулиці без документів та у транспорті без маски

    Кабінет міністрів України опублікував постанову про продовження до 31 липня 2020 року дії адаптивного карантину з метою запобігання поширенню Covid-19.

    Згідно з постановою уряду № 500 від 17 червня, на період дії карантину забороняється:

    • перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту;
    • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
    • відвідування закладів освіти в групах більше 10 осіб, крім участі у ЗНО та інших іспитах;
    • проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території;
    • діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
    • здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у кількості більше ніж кількість місць для сидіння у транспорті;
    • відвідування установ, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ, що надають соціальні послуги у складних життєвих обставинах, крім закладів, які надають соціальні послуги екстрено;
    • відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців;
    • планова госпіталізація в регіонах зі значним поширенням коронавірусу, окрім надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам з онкологічними захворюваннями, паліативної медичної допомоги, проведення інших невідкладних заходів, якщо існує значний ризик для життя або здоров’я.

    Для розвантаження громадського транспорту у години пік органам державної та місцевої влади, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності рекомендовано перейти до гнучкого режиму робочого часу, у тому числі дистанційної роботи.

    Зокрема, рекомендовано встановити початок робочого дня о 10 або більш пізній годині для працівників:

    • оптової та роздрібної торгівлі;
    • ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;
    • поштової та кур'єрської діяльності;
    • тимчасового розміщування та організації харчування;
    • страхової діяльності;
    • освіти;
    • надання соціальної допомоги;
    • мистецтва, спорту, розваги та відпочинку.

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    Разом з тим сьогодні, 19 червня, глава уряду Денис Шмигаль оголосив про початок другої хвилі Covid-19.

    Зазначимо, що різке зростання числа хворих Covid-19 в Україні в останні дні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34984
    • Хворіють
      17966
    • Одужали
      16033
    • Померли
      985

    Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829). 

    Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом. 

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