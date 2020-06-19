Оприлюднено постанову щодо продовження карантину до 31 липня: що заборонено



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Адаптивний карантин продовжили до 31 липня

Заборонено перебувати на вулиці без документів та у транспорті без маски

Кабінет міністрів України опублікував постанову про продовження до 31 липня 2020 року дії адаптивного карантину з метою запобігання поширенню Covid-19.

Згідно з постановою уряду № 500 від 17 червня, на період дії карантину забороняється:

перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

відвідування закладів освіти в групах більше 10 осіб, крім участі у ЗНО та інших іспитах;

проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території;

діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у кількості більше ніж кількість місць для сидіння у транспорті;

відвідування установ, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ, що надають соціальні послуги у складних життєвих обставинах, крім закладів, які надають соціальні послуги екстрено;

відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців;

планова госпіталізація в регіонах зі значним поширенням коронавірусу, окрім надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам з онкологічними захворюваннями, паліативної медичної допомоги, проведення інших невідкладних заходів, якщо існує значний ризик для життя або здоров’я.

Для розвантаження громадського транспорту у години пік органам державної та місцевої влади, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності рекомендовано перейти до гнучкого режиму робочого часу, у тому числі дистанційної роботи.

Зокрема, рекомендовано встановити початок робочого дня о 10 або більш пізній годині для працівників:

оптової та роздрібної торгівлі;

ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;

поштової та кур'єрської діяльності;

тимчасового розміщування та організації харчування;

страхової діяльності;

освіти;

надання соціальної допомоги;

мистецтва, спорту, розваги та відпочинку.

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Разом з тим сьогодні, 19 червня, глава уряду Денис Шмигаль оголосив про початок другої хвилі Covid-19.

Зазначимо, що різке зростання числа хворих Covid-19 в Україні в останні дні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

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Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом.

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