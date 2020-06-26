У Житомирі кафе та ресторанам дозволили приймати відвідувачів



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Кафе і ресторанам Житомира дозволили приймати відвідувачів в залах

У Житомирі послабили карантин

У Житомирі кафе та ресторанам дозволили приймати відвідувачів всередині.

Рішення ухвалила міська комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомила пресслужба Житомирської міськради.

Рішення набуде чинності з 26 червня.

За яких умов працюватимуть кафе та ресторани:

Відвідувачів зможуть приймати всередині, проте лише до 22:00.

Відстань між столиками має складати мінімум 1,5 метра.

Не більше 4 людей за одним столиком.

Персонал має бути забезпечений засобами захисту.

Відвідувачі мають бути у масках – крім часу приймання їжі.

Як повідомила заступниця міського голови Житомира Світлана Ольшанська, до міськради надійшло звернення від власників закладів харчування, які просили дозволити приймати відвідувачів всередині.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті більшість хворих на Covid-19 прибувають до лікарень у важкому стані. Крім того, на Закарпатті в опорних лікарнях уже бракує місць для хворих із Covid-19.

З минулого тижня у Києві реанімаційне відділення Олександрівської лікарні переповнене.

А тим часом у Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі.