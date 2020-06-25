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    Здоров'я

    Шмигаль закликав українців носити маски, або знову буде «жорсткий карантин»

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    Шмигаль закликав українців носити маски, або знову буде «жорсткий карантин»

    Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності на коронавірус, зазначив Шмигаль

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців дотримуватися карантинних заходів, аби владі не доводилося знову «закривати країну на жорсткий карантин».

    Про це Шмигаль написав у власному Телеграм-каналі.

    Він нагадав, що в Україні черговий антирекорд випадків коронавірусу за добу. Через збільшення кількості заражень, відповідно, зросло навантаження на лікарні, тому влада розпочала розгортати лікарні другої хвилі.

    «Це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності. Українські медики та епідеміологи кажуть нам про одну головну причину: люди перестали дотримуватись обмежень, а місцева влада не наважується ці обмеження посилювати. Як наслідок — бачимо значне зростання захворюваності у відповідних областях», — наголошує прем’єр.

    Також Шмигаль поскаржився, що в інших країнах з адаптивним карантином кількість хворих не зростає, а тримається на помірному рівні.

    «Тож якщо ми хочемо вберегти економіку та не закривати країну на жорсткий карантин, єдиний шлях — разом дотримуватися обмежень, що запропоновані в адаптивній моделі. Це маски, дезінфекція та соціальна дистанція», — підсумував він.

    Зазначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський без маски роздавав сертифікати від квартир постраждалим від вибуху на Позняках.

    Раніше повідомлялося, що на Закарпатті більшість хворих на Covid-19 прибувають до лікарень у важкому стані. Крім того, на Закарпатті в опорних лікарнях уже бракує місць для хворих із Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      40008
    • Хворіють
      21183
    • Одужали
      17758
    • Померли
      1067

    З минулого тижня у Києві реанімаційне відділення Олександрівської лікарні переповнене.

    А тим часом у Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі.

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    місцева влада карантин влада Денис Шмигаль коронавірус дезінфекція
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