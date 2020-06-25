Шмигаль закликав українців носити маски, або знову буде «жорсткий карантин»



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Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності на коронавірус, зазначив Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців дотримуватися карантинних заходів, аби владі не доводилося знову «закривати країну на жорсткий карантин».

Про це Шмигаль написав у власному Телеграм-каналі.

Він нагадав, що в Україні черговий антирекорд випадків коронавірусу за добу. Через збільшення кількості заражень, відповідно, зросло навантаження на лікарні, тому влада розпочала розгортати лікарні другої хвилі.

«Це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності. Українські медики та епідеміологи кажуть нам про одну головну причину: люди перестали дотримуватись обмежень, а місцева влада не наважується ці обмеження посилювати. Як наслідок — бачимо значне зростання захворюваності у відповідних областях», — наголошує прем’єр.

Також Шмигаль поскаржився, що в інших країнах з адаптивним карантином кількість хворих не зростає, а тримається на помірному рівні.

«Тож якщо ми хочемо вберегти економіку та не закривати країну на жорсткий карантин, єдиний шлях — разом дотримуватися обмежень, що запропоновані в адаптивній моделі. Це маски, дезінфекція та соціальна дистанція», — підсумував він.

Зазначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський без маски роздавав сертифікати від квартир постраждалим від вибуху на Позняках.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті більшість хворих на Covid-19 прибувають до лікарень у важкому стані. Крім того, на Закарпатті в опорних лікарнях уже бракує місць для хворих із Covid-19.

Коронавірус в Україні

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А тим часом у Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі.