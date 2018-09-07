Польська поліція затримала двох чоловіків, які підклали вибухівку в торговому центрі



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Слідчі з’ясовують мотиви підкладання бомби

Співробітники Центрального слідчого бюро поліції (CBŚP) затримали двох чоловіків, підозрюваних у підкладанні бомби у торговельному пасажі в Білостоку. Примітивний вибуховий пристрій мали активізувати у понеділок. Вибухівку встановили двоє працівників пасажу. Про це повідомляє «Польське Радіо».

У понеділок білостоцьку поліцію повідомили про вибух в одному з офісних приміщень адміністратора торговельного пасажу. Вибухла частина примітивної бомби – ймовірно петарди, однак це не призвело до вибуху пляшок з бензином. У приміщенні був тоді один з працівників пасажу, але він не постраждав.

Справою зайнялися поліцейські Центрального слідчого бюро поліції, котрі невдовзі встановили, що 65-річний працівник попросив зробити вибуховий пристрій 35-річного колегу. Слідчі з’ясовують мотиви підкладання примітивної бомби.

У Районній прокуратурі в Білостоку чоловікам висунуто обвинувачення у загрозі життю та здоров’ю багатьох людей, а також у справі знищення майна з використанням вибухівки. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.