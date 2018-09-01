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    Польське видання опублікувало карту з «російським Кримом»

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    Польське видання опублікувало карту з «російським Кримом»

    На мапі зображені клуби-учасники Ліги чемпіонів з футболу та країни, які вони представляють

    Польське спортивне видання Przeglad Sportowy опублікувало на своєму сайті мапу, на якій анексований Крим позначений територією Росії.

    На мапі зображені клуби-учасники Ліги чемпіонів з футболу та країни, які вони представляють.

    Український півострів на опублікованій польським медіа карті зафарбований у той самий колір, що й територія Російської Федерації.

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    Нагадаємо, суперник «Маріуполя» в Лізі Європи шведський «Юргорден» випустив футболки з картою Європи, де немає обрисів Росії, а також футболки з кириличним написом «Стокгольм».

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