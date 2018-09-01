  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Польське видання виправило публікацію з «російським» Кримом

    • Розсилка
    Польське видання виправило публікацію з «російським» Кримом

    Співробітники видання запевнили українських дипломатів, що допустили ненавмисну ​​графічну помилку

    Польське спортивне інтернет-видання Przegląd Sportowy виправило на своєму сайті публікацію, що містила зображення мапи Європи, на якій Кримський півострів позначався як територія Росії.

    Про це посольство України у Польщі інформує на своїй сторінці у Facebook.

    Співробітники видання вибачились та запевнили посольство України у Польщі, що допустили «ненавмисну графічну помилку».

    «Це однозначно не була цілеспрямована дія», – цитує диппредставництво слова головного редактора видання Пшемислава Рудзкі.

    Оновлене зображення коректне - на ньому Крим український.

    67_main.

    Нагадаємо, 31 серпня Przegląd Sportowy оприлюднило карту Європи, на якій український півострів Крим був зображений як частина Росії.

    В опублікованій на сайті видання мапі ілюстровано, які клуби увійшли до групового етапу Ліги Чемпіонів та які країни вони представляють. На цій карті Крим був позначений таким самим кольором, як і Росія.

    Материкова частина України на цій карті була зафарбована іншим відтінком червоного кольору.

    Читайте також
    Крим Росія ЗМІ Польща політика посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ