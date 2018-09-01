Польське видання виправило публікацію з «російським» Кримом



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Співробітники видання запевнили українських дипломатів, що допустили ненавмисну ​​графічну помилку

Польське спортивне інтернет-видання Przegląd Sportowy виправило на своєму сайті публікацію, що містила зображення мапи Європи, на якій Кримський півострів позначався як територія Росії.

Про це посольство України у Польщі інформує на своїй сторінці у Facebook.

Співробітники видання вибачились та запевнили посольство України у Польщі, що допустили «ненавмисну графічну помилку».

«Це однозначно не була цілеспрямована дія», – цитує диппредставництво слова головного редактора видання Пшемислава Рудзкі.

Оновлене зображення коректне - на ньому Крим український.

Нагадаємо, 31 серпня Przegląd Sportowy оприлюднило карту Європи, на якій український півострів Крим був зображений як частина Росії.

В опублікованій на сайті видання мапі ілюстровано, які клуби увійшли до групового етапу Ліги Чемпіонів та які країни вони представляють. На цій карті Крим був позначений таким самим кольором, як і Росія.

Материкова частина України на цій карті була зафарбована іншим відтінком червоного кольору.