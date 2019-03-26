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    Польські кінематографісти закликали звільнити Сенцова

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    <p>Українського режисера Олега Сенцова було засуджено в Росії до 20 років колонії суворого режиму</p> - Польські кінематографісти закликали звільнити Сенцова

    Українського режисера Олега Сенцова було засуджено в Росії до 20 років колонії суворого режиму

    Присутні у Польському театрі підняли у залі жовті картки з написом #releaseOlegSencow

    Польські кінематографісти в черговий раз закликали владу Росії звільнити українського політв’язня, режисера Олега Сенцова.

    Під час цьогорічної офіційної церемонії вручення польських найпрестижніших кінонагород року «Орли-2019» присутні у Польському театрі підняли у залі жовті картки з написом #releaseOlegSencow (звільнити Олега Сенцова), повідомляє Укрінформ.

    Під час урочистої церемонії президент Польської кіноакадемії Даріуш Яблонський нагадав польським кіномитцям про ув’язненого Сенцова і попросив присутніх у залі підняти над головами картки #releaseOlegSencow.

    «Ці картки допомагають йому вижити», - наголосив Яблонський.

    Вже не перший рік на врученні польських «Орлів» кіномитці таким чином декларують свою підтримку Сенцову.

    Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова було засуджено в Росії до 20 років колонії суворого режиму в серпні 2015 року нібито за підготовку терактів в Криму. Він відбуває покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

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