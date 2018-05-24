Польські науковці починають розкопки у Грушовичах
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Результати розкопок будуть відомі у п’ятницю, або, за сприятливих обставин, ще у четвер
Співробітники Інституту національної пам'яті (ІНП) Польщі проведуть у четвер розкопки на кладовищі села Грушовичі з метою встановлення, чи на місці знищеного торік пам'ятника є поховання вояків УПА.
До розкопок у якості спостерігачів також мають долучитися п'ять спеціалістів з України та один представник від Об’єднання українців у Польщі, повідомляє Укрінформ.
Як зазначив напередодні заступник голови ІНП Польщі Кшиштоф Швагжик, результати розкопок будуть відомі у п’ятницю, або, за сприятливих обставин, ще у четвер.
Він повідомив, що у випадку виявлення людських решток їх буде досліджено і перепоховано зі встановленням надмогильного пам'ятника. Натомість, якщо в цьому місці польські спеціалісти нічого не знайдуть, то пам'ятник не встановлюватиметься. Швагжик зазначив, що у первинному вигляді пам'ятник воякам УПА, який існував до квітня 2017 року, не відновлюватиметься.
У селі Грушовичі знаходився «Пам'ятник УПА», який був розташований на місці де поховано 12 партизанів УПА, серед яких був Павло Клошник, партизанський лікар.
26 квітня 2017 року Символічна могила вояків УПА була зруйнована. Під час процесу руйнування пам'ятника на цвинтарі був присутній війт громади. Пам'ятник зруйнували з дозволу місцевої влади як «нелегально встановлений» (хоча насправді було дотримано польського законодавства при встановленні). Молодики, вбрані у чорні футболки із зображеною на них «антибандерівською» символікою, зняли з аркоподібного монумента металевий тризуб, а сам пам'ятник розібрали на фрагменти.