Польські науковці починають розкопки у Грушовичах

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Результати розкопок будуть відомі у п’ятницю, або, за сприятливих обставин, ще у четвер

Співробітники Інституту національної пам'яті (ІНП) Польщі проведуть у четвер розкопки на кладовищі села Грушовичі з метою встановлення, чи на місці знищеного торік пам'ятника є поховання вояків УПА.

До розкопок у якості спостерігачів також мають долучитися п'ять спеціалістів з України та один представник від Об’єднання українців у Польщі, повідомляє Укрінформ.

Як зазначив напередодні заступник голови ІНП Польщі Кшиштоф Швагжик, результати розкопок будуть відомі у п’ятницю, або, за сприятливих обставин, ще у четвер.

Він повідомив, що у випадку виявлення людських решток їх буде досліджено і перепоховано зі встановленням надмогильного пам'ятника. Натомість, якщо в цьому місці польські спеціалісти нічого не знайдуть, то пам'ятник не встановлюватиметься. Швагжик зазначив, що у первинному вигляді пам'ятник воякам УПА, який існував до квітня 2017 року, не відновлюватиметься.

Грушовичі ( пол. Hruszowice ) — село на Закерзонні , ґміна Стубно Перемишльського повіту в Підкарпатському воєводстві , на південному сході Польщі