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    В окупованому Севастополі помер керівник українського хору «Віолко»

    Віктор Ковальчук помер в 4-ї міській лікарні окупованого Севастополя
    В окупованому Севастополі 25 листопада після тяжкої хвороби на 78-му році життя помер керівник українського самодіяльного хору «Віолко» Віктор Ковальчук. Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на сестру покійного Галину. «Віктор Ковальчук помер в 4-ї міській лікарні Севастополя на Північній стороні. Лікарі
    • 25 Листопада, 19:57
    • Розсилка
    Віктор Ковальчук
    Фото «Радіо Свобода»
    Віктор Ковальчук

    Віктор Ковальчук помер в 4-ї міській лікарні окупованого Севастополя

    В окупованому Севастополі 25 листопада після тяжкої хвороби на 78-му році життя помер керівник українського самодіяльного хору «Віолко» Віктор Ковальчук. Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на сестру покійного Галину.

    «Віктор Ковальчук помер в 4-ї міській лікарні Севастополя на Північній стороні. Лікарі лікарні намагалися врятувати його життя, проте безуспішно», – сказала вона.

    Галина повідомила, що на даний момент дата похорону не визначена, оскільки не зібрані необхідні документи.

    «Швидше за все, дата похорону буде оголошена в понеділок», – повідомила сестра покійного.

    Черговий лікар 4-ї міської лікарні повідомила Крим.Реалії, що офіційну інформацію про смерть Ковальчука може надати тільки родичам померлого.

    За словами солістів хору «Віолко», на стан здоров'я Віктора Ковальчука вплинуло те, що в останні роки він жив на неопалювальній дачі в Гагарінському районі Севастополя.

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