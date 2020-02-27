  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помер американський письменник Клайв Касслер

    • Розсилка
    Крім письменства, Клайв Касслер захоплювався мореплавством, пошуком і підйомом затонулих кораблів - Помер американський письменник Клайв Касслер
    Крім письменства, Клайв Касслер захоплювався мореплавством, пошуком і підйомом затонулих кораблів

    Письменнику було 88 років

    Американський письменник Клайв Касслер помер у віці 88 років. Про це його дружина повідомила в Facebook.

    Причина смерті не уточнюється.

    Письменник помер 24 лютого.

    Клайв Касслер випустив перший роман «Середземноморський пірат» в 1973 році.

    Популярність автору принесла його третя книга «Підняти Титанік», яка була екранізована в 1980 році. Також він відомий за романом 1992 року «Сахара», фільм за яким був випущений в 2005-му. Всі три книги увійшли в серію «Дірк Пітт», також в бібліографії Касслера є цикли «Досьє Нума», «Хроніки «Орегона», «Ісаак Белл» і «Пригоди Фарго».

    Крім письменства, Касслер захоплювався мореплавством, пошуком і підйомом затонулих кораблів.

    Нагадаємо, у жовтні 2019 року пішла з життя одна з найпопулярніших авторок любовних романів. Джоанна Ліндсей померла на 68-му році життя. Письменниця за свою кар'єру написала близько 60 книг. Романи Ліндсей були перекладені 12 мовами, тираж її творів перевищив 54 млн примірників.

    книги смерть дружина письменник фільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ