Помер американський письменник Клайв Касслер



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Крім письменства, Клайв Касслер захоплювався мореплавством, пошуком і підйомом затонулих кораблів

Письменнику було 88 років

Американський письменник Клайв Касслер помер у віці 88 років. Про це його дружина повідомила в Facebook.

Причина смерті не уточнюється.

Письменник помер 24 лютого.

Клайв Касслер випустив перший роман «Середземноморський пірат» в 1973 році.

Популярність автору принесла його третя книга «Підняти Титанік», яка була екранізована в 1980 році. Також він відомий за романом 1992 року «Сахара», фільм за яким був випущений в 2005-му. Всі три книги увійшли в серію «Дірк Пітт», також в бібліографії Касслера є цикли «Досьє Нума», «Хроніки «Орегона», «Ісаак Белл» і «Пригоди Фарго».

Крім письменства, Касслер захоплювався мореплавством, пошуком і підйомом затонулих кораблів.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року пішла з життя одна з найпопулярніших авторок любовних романів. Джоанна Ліндсей померла на 68-му році життя. Письменниця за свою кар'єру написала близько 60 книг. Романи Ліндсей були перекладені 12 мовами, тираж її творів перевищив 54 млн примірників.