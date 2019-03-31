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    Помер голова української громади Угорщини

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    Юрій Кравченко - Помер голова української громади Угорщини
    Юрій Кравченко

    Юрій Кравченко помер на 57-му році життя

    Помер голова української громади Угорщини Юрій Кравченко.

    Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в Twitter.

    «Раптово пішов з життя голова української громади Угорщини Юрій Кравченко. Це велика втрата для всього українства. Сумуємо і молимося з родиною і усією громадою. Вічна пам'ять!» – мовиться у повідомленні.

    Кравченко був президентом Державного самоврядування українців Угорщини, як зазначається на сайті організації.

    Співчуття рідним Юрія Кравченка висловило також Столичне українське самоврядування (Budapesti Ukránok).

    «Сьогодні на 57-му році житті відійшов у вічність президент Державного самоврядування українців Угорщини Юрій Кравченко. В нашій пам'яті пан Юрій назавжди залишиться людиною відвертою, людяною, патріотом України. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким і розділяємо з ними біль втрати. Вічна йому пам'ять та упокій душі», - йдеться у повідомленні у Facebook.

    Павло Клімкін міністр Угорщина смерть самоврядування Twitter президент
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