Помер голова української громади Угорщини



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Юрій Кравченко

Юрій Кравченко помер на 57-му році життя

Помер голова української громади Угорщини Юрій Кравченко.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в Twitter.

«Раптово пішов з життя голова української громади Угорщини Юрій Кравченко. Це велика втрата для всього українства. Сумуємо і молимося з родиною і усією громадою. Вічна пам'ять!» – мовиться у повідомленні.

Раптово пішов з життя голова української громади Угорщини Юрій Кравченко. Це велика втрата для всього українства.

Сумуємо і молимося з родиною і усією громадою. Вічна пам'ять! Isten nyugosztalja! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 березня 2019 р.

Кравченко був президентом Державного самоврядування українців Угорщини, як зазначається на сайті організації.

Співчуття рідним Юрія Кравченка висловило також Столичне українське самоврядування (Budapesti Ukránok).

«Сьогодні на 57-му році житті відійшов у вічність президент Державного самоврядування українців Угорщини Юрій Кравченко. В нашій пам'яті пан Юрій назавжди залишиться людиною відвертою, людяною, патріотом України. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким і розділяємо з ними біль втрати. Вічна йому пам'ять та упокій душі», - йдеться у повідомленні у Facebook.