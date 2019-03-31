Помер голова української громади Угорщини
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Юрій Кравченко помер на 57-му році життя
Помер голова української громади Угорщини Юрій Кравченко.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в Twitter.
«Раптово пішов з життя голова української громади Угорщини Юрій Кравченко. Це велика втрата для всього українства. Сумуємо і молимося з родиною і усією громадою. Вічна пам'ять!» – мовиться у повідомленні.
Раптово пішов з життя голова української громади Угорщини Юрій Кравченко. Це велика втрата для всього українства.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 березня 2019 р.
Сумуємо і молимося з родиною і усією громадою. Вічна пам'ять! Isten nyugosztalja!
Кравченко був президентом Державного самоврядування українців Угорщини, як зазначається на сайті організації.
Співчуття рідним Юрія Кравченка висловило також Столичне українське самоврядування (Budapesti Ukránok).
«Сьогодні на 57-му році житті відійшов у вічність президент Державного самоврядування українців Угорщини Юрій Кравченко. В нашій пам'яті пан Юрій назавжди залишиться людиною відвертою, людяною, патріотом України. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким і розділяємо з ними біль втрати. Вічна йому пам'ять та упокій душі», - йдеться у повідомленні у Facebook.