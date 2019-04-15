Помер лауреат Нобелівської премії Пол Грінгард



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Грінгард помер у Нью-Йорку на 94-му році життя

Американський вчений, нейробіолог і лауреат Нобелівської премії з фізіології або медицини Пол Грінгард помер у Нью-Йорку на 94-му році життя.

Про це в неділю, 14 квітня, повідомили в Рокфеллерівському університеті, де Грінгард працював із 1983 року.

«Нейробіолог Пол Грінгард, нобелівський лауреат, котрий докорінно перевернув наше розуміння про взаємодію клітин мозку і зробив величезний внесок у прогрес у методах лікування широкого спектра нейрологічних і психіатричних хвороб, помер учора, 13 квітня, у віці 93 років«, - йдеться на сторінці університету .

До роботи в цьому навчальному закладі Грінгард викладав у Медичному коледжі Альберта Ейнштейна і в Єльському університеті.

У 2000 році він отримав Нобелівську премію спільно з Еріком Кенделом й Арвідом Карлссоном За відкриття, пов'язані з передачею сигналів у нервовій системі.

Їхні дослідження дозволили зрозуміти механізм виникнення неврологічних і психічних захворювань.