Помер народний депутат України першого скликання, співзасновник Народного руху

Володимиру Колінцю було 70 років

Перестало битися серце співзасновника Народного руху, одного із символів національного відродження і творця незалежності України, почесного громадянина Тернополя, народного депутата першого демократичного скликання Володимира Колінця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

Володимиру Колінцю було 70 років.

«Володимир Колінець став батьком нашої Незалежності. І це не прості слова, а щира правда! Коли мені говорять, що за українську Незалежність проголосувала комуністична більшість у тодішній Верховній Раді, говорю у відповідь – це брехня. Їх змусили голосувати Володимир Колінець та його побратими. Саме вони батьки нашої Незалежності!», – наголосив Надал.

«Маємо зберегти і утвердити Незалежну Україну!» – ці пророчі слова Володимира Колінця, за словами мера Тернополя, обов’язково здійсняться.

«Вашу справу гідно продовжують молоді патріоти. Спіть спокійно, Володимире Володимировичу. Щирі співчуття рідним та близьким», – написав Сергій Надал.

До відома, Володимир Колінець — український громадсько-політичний діяч, публіцист, літературознавець, педагог. Народний депутат України першого скликання, депутат Тернопільської міської ради (1990), депутат Тернопільської обласної ради другого скликання (1994). Член Тернопільської міської громадської організації Інститут національного відродження імені Ігоря Герети.

Асистент, старший викладач історії давньої української та зарубіжної літератури Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Доцент кафедри менеджменту освіти Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Від 2002 — заступник начальника управління культури Тернопільської ОДА. Співзасновник і заступник голови Тернопільської крайової організації Народного Руху України (1989).