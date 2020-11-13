Смерть дружини ексміністра в київській клініці: поліція відкрила справу

У клініці після операції померла дружина ексміністра охорони здоров’я України Олександра Квіташвілі

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 35-річної жінки в одній із клінік Києва. Після проведення планової операції жінка померла у лікарняному закладі.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, до чергової частини поліції із заявою звернувся чоловік, який повідомив про те, що після проведення хірургічної операції у одній з лікарень померла його дружина. Він додав, що можлива причина смерті є неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками.

Попередньо встановлено, що 35-річна жінка мала ряд операцій у декількох клініках Києва, однак після останньої вона померла. Для встановлення остаточної причини смерті киянки призначено ряд відповідних експертиз, а також слідчими направлено клопотання до суду на отримання необхідної медичної документації із закладу, в якому лікувалась жінка.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до двох років позбавлення волі.

Наразі поліцейські проводять усі необхідні слідчі дії для встановлення обставин даного інциденту.

Раніше повідомлялося, що у Києві померла молода дружина ексголови Міністерства охорони здоров’я України Олександра Квіташвілі 35-річна Анастасія Островська померла після планової операції.

Політик, який очолював МОЗ в 2014-2016 роках, написав про трагедію в родині на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з інформацією, Анастасія померла ще 8 листопада. Видання Сһаѕ News пише, що жінці робили операцію у клініці «Борис». Повідомляється, що Островській видаляли камені в жовчному міхурі. І нібито під час операції були пошкоджені судини. За життя жінки боролися впродовж десяти годин, але врятувати її не вдалося.

В клініці відмовляються розголошувати будь-яку інформацію про те, що трапилося.