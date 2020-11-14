Глава МОЗ Степанов передумав ставати депутатом

Максим Степанов: депутатом обласної ради я не буду

Раніше Степанов заявляв, що депутатство в Одеській обласній раді не вплине на його роботу в МОЗ

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, який очолював список партії «Слуга народу» до Одеської облради, вирішив відмовитись від мандату.

Про це він сказав в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера».

«Депутатом обласної ради я не буду. Закон дозволяє об'єднувати посади, але я вважаю, що потрібно добре робити щось одне, тому від посади депутата облради я відмовлюся», – заявив Степанов.

Як відомо, за результатами виборів «Слуга народу» посіла друге місце серед партій, які пройшли до Одеської облради, набравши близько 17,5% голосів мешканців області.

Раніше Степанов заявляв, що депутатство в Одеській обласній раді не вплине на його роботу в МОЗ.

До слова, Служба безпеки України виявила підроблену виборчу документацію, яка мала бути використана для фальсифікації під час голосування у другому турі виборів Одеського міського голови

Як відомо, на посаду міського голови Одеси претендують чинний мер Геннадій Труханов (у першому турі набрав 38,3% голосів) і кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик (19,4%).