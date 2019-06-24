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    Технології

    SpaceX запустить у космос ракету з прахом 152 людей

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    SpaceX запустить у космос ракету з прахом 152 людей

    Сталеві капсули із рештками упакують в один із наукових супутників і помістять у ракету

    Компанія SpaceX 24 червня запустить у космос ракету-носій надважкого класу Falcon Heavy. На борту разом із науковим обладнанням NASA перебуватиме прах 152 людей.

    Про це повідомляє видання Business Insider.

    Старт відбудеться в рамках Space Test Program-2 за підтримки NASA у прямому ефірі. За транспортування праху відповідає компанія Celestis Memorial Spaceflights.

    Сталеві капсули із рештками упакують в один із наукових супутників і помістять у ракету разом з іншим обладнанням. Ця компанія регулярно викуповує вільне місце на космічних кораблях, щоб розмістити у них прах клієнтів.

    Celestis Memorial Spaceflights, на рахунку якої вісім суборбітальних польотів, шість на орбіту навколо Землі і одна на Місяць, відправляла в космос прах відомих акторів, наприклад із «Зоряного шляху», а також інженерів і космонавтів. Послуга коштує від 5 тисяч доларів за один грам останків.

    На багатьох капсулах, як на надгробках, пишуть епітафії або останні слова померлих, наприклад, «Дістань до зірок!».

    космос NASA SpaceX Falcon
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