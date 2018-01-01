  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Помер творець комедії «Поліцейська академія»

    Вілсон помер у своєму будинку після хвороби
    У Шарлотсвіллі, штат Вірджинія в 74-річному віці помер американський режисер Хью Вілсон, який зняв комедію «Поліцейська академія». Про це повідомляє CBS19 News. Вілсон помер у своєму будинку після хвороби, подробиці смерті не розкриваються. Режисер також створив такі стрічки, як «Клуб перших
    • Вчора, 23:00
    • Розсилка
    <span>Х'ю Вілсон</span>
    Х'ю Вілсон

    Вілсон помер у своєму будинку після хвороби

    У Шарлотсвіллі, штат Вірджинія в 74-річному віці помер американський режисер Хью Вілсон, який зняв комедію «Поліцейська академія».

    Про це повідомляє CBS19 News.

    Вілсон помер у своєму будинку після хвороби, подробиці смерті не розкриваються.

    Режисер також створив такі стрічки, як «Клуб перших дружин», «Вибух з минулого», «Охоронець Тесс», а також серіали «Радіо Цинциннаті» і «Місце Френка».

    «Поліцейська академія», сценаристом якої також виступив Вілсон, вийшла в 1984 році. Пізніше стрічка отримала ще шість сіквелів від інших режисерів. У 1997 році за комедійним фільмом зняли однойменний серіал.

    США кіно смерть серіал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ