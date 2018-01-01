Помер творець комедії «Поліцейська академія»

Вілсон помер у своєму будинку після хвороби

У Шарлотсвіллі, штат Вірджинія в 74-річному віці помер американський режисер Хью Вілсон, який зняв комедію «Поліцейська академія». Про це повідомляє CBS19 News. Вілсон помер у своєму будинку після хвороби, подробиці смерті не розкриваються. Режисер також створив такі стрічки, як «Клуб перших



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Х'ю Вілсон

Вілсон помер у своєму будинку після хвороби

У Шарлотсвіллі, штат Вірджинія в 74-річному віці помер американський режисер Хью Вілсон, який зняв комедію «Поліцейська академія».

Про це повідомляє CBS19 News.

Вілсон помер у своєму будинку після хвороби, подробиці смерті не розкриваються.

Режисер також створив такі стрічки, як «Клуб перших дружин», «Вибух з минулого», «Охоронець Тесс», а також серіали «Радіо Цинциннаті» і «Місце Френка».

«Поліцейська академія», сценаристом якої також виступив Вілсон, вийшла в 1984 році. Пізніше стрічка отримала ще шість сіквелів від інших режисерів. У 1997 році за комедійним фільмом зняли однойменний серіал.