Помер творець комедії «Поліцейська академія»
- Вчора, 23:00
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Х'ю Вілсон
Вілсон помер у своєму будинку після хвороби
У Шарлотсвіллі, штат Вірджинія в 74-річному віці помер американський режисер Хью Вілсон, який зняв комедію «Поліцейська академія».
Про це повідомляє CBS19 News.
Вілсон помер у своєму будинку після хвороби, подробиці смерті не розкриваються.
Режисер також створив такі стрічки, як «Клуб перших дружин», «Вибух з минулого», «Охоронець Тесс», а також серіали «Радіо Цинциннаті» і «Місце Френка».
«Поліцейська академія», сценаристом якої також виступив Вілсон, вийшла в 1984 році. Пізніше стрічка отримала ще шість сіквелів від інших режисерів. У 1997 році за комедійним фільмом зняли однойменний серіал.