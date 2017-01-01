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    Помер творець правопису української мови 1999 року

    Прощання з Німчуком відбудеться 27 листопада у Свято-Іллінському храмі села Довгого
    У неділю, 26 листопада, у віці 84 роки помер Василь Німчук – український мовознавець, завідувач відділу історії та граматики Інституту української мови Національної академії наук України, член-кореспондент НАН. Про це на своїй сторінці у Facebook написав поет Василь Кузан.  «Надійшла сумна новина з мого рідного села Довге, що на
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    Прощання з Німчуком відбудеться 27 листопада у Свято-Іллінському храмі села Довгого

    У неділю, 26 листопада, у віці 84 роки помер Василь Німчук – український мовознавець, завідувач відділу історії та граматики Інституту української мови Національної академії наук України, член-кореспондент НАН.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав поет Василь Кузан. 

    «Надійшла сумна новина з мого рідного села Довге, що на Закарпатті. Перестало битися серце великої людини, благородного чоловіка, видатного вченого, патріота рідного краю і великої Батьківщини, мого друга, академіка Василя Васильовича Німчука», – мовиться у повідомленні Кузана.

    Він додав, що прощання з Німчуком відбудеться 27 листопада у Свято-Іллінському храмі села Довгого, що в Іршавському районі Закарпаття.

    Зазначимо, що Німчук вивчав, зокрема, давньоруську та старослов’янську мови, історію, діалекти і ономастику української мови, історію української літературної мови, історію української лінгвістики.

    Під керівництвом Німчука було розроблено проект правопису української мови 1999 року. 

    Закарпаття смерть мовознавець
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