  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помер відомий український юрист Василь Кисіль

    • Розсилка
    <span>Василь Кисіль працював професором кафедри міжнародного приватного права у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка</span> - Помер відомий український юрист Василь Кисіль
    Василь Кисіль працював професором кафедри міжнародного приватного права у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

    Кисіль є одним з провідних українських експертів у сферах міжнародного приватного права

    Відомий український юрист Василь Кисіль помер у віці 70 років після важкої хвороби.

    Про це йдеться у Фейсбуці юридичної фірми «Василь Кисіль і партнери», де він був старшим партнером.

    Кисіль - доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного приватного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

    Він вважався одним із провідних українських експертів у сферах міжнародного приватного права, цивільного права та законодавства про інвестиції.

    Кисіль був членом громадської ради при Міністерстві юстиції України, членом Ради з питань судової реформи при президентові України, членом Науково-консультаційної ради при Вищому господарському суді України, арбітром при Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, членом Постійного третейського суду в Гаазі.

    Консультував профільний парламентський комітет України щодо вдосконалення законодавства з питань концесій, природних ресурсів, договорів про розподіл продукції, прав іноземних інвесторів.

    За вагомий внесок у розвиток вищої освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

     

    Читайте також
    правозахисники смерть адвокат права громадян хвороби правосуддя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ