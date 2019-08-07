Помер відомий український юрист Василь Кисіль



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Василь Кисіль працював професором кафедри міжнародного приватного права у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Кисіль є одним з провідних українських експертів у сферах міжнародного приватного права

Відомий український юрист Василь Кисіль помер у віці 70 років після важкої хвороби.

Про це йдеться у Фейсбуці юридичної фірми «Василь Кисіль і партнери», де він був старшим партнером.

Кисіль - доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного приватного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Він вважався одним із провідних українських експертів у сферах міжнародного приватного права, цивільного права та законодавства про інвестиції.

Кисіль був членом громадської ради при Міністерстві юстиції України, членом Ради з питань судової реформи при президентові України, членом Науково-консультаційної ради при Вищому господарському суді України, арбітром при Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, членом Постійного третейського суду в Гаазі.

Консультував профільний парламентський комітет України щодо вдосконалення законодавства з питань концесій, природних ресурсів, договорів про розподіл продукції, прав іноземних інвесторів.

За вагомий внесок у розвиток вищої освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.