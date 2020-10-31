Помер легендарний актор Шон Коннері

Помер шотландський актор, лауреат премії Оскар та перший виконавець ролі Джеймса Бонда Шон Коннері, йому було 90 років.

Про це повідомляє ВВС.

Загалом на його рахунку актора ролі у понад 70 стрічках. Серед найвідоміших фільмів, де знявся Коннері, - Убивство у Східному експресі, Недоторкані та Індіана Джонс і останній хрестовий похід.

Його акторська кар'єра тривала кілька десятиліть. Окрім Оскара, на його рахунку - дві нагороди BAFTA та три Золотих глобуси. У 2000 році Коннері отримав лицарський титул.

У серпні Шон Коннері відсвяткував своє 90-річчя. За результатами опитування британських ЗМІ, Коннері вважався кращим виконавцем ролі Бонда в шпигунській франшизі.