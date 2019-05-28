Помер засновник правозахисної організації Human Rights Watch



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Роберт Бернштейн очолював американське видавництво Random House з 1966 року Фото: The New York Times

Роберт Бернштейн пішов з життя у віці 96 років

У США у віці 96 років помер відомий видавець та засновник всесвітньої правозахисної організації Human Rights Watch Роберт Бернштейн.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на інформацію сина правозахисника.

Бернштейн очолював американське видавництво Random House з 1966 року. За його керівництва було видано низку творів таких американських авторів як Вільям Фолкнер, Тоні Моррісон, Джеймс Мічнер та інших.

Свого часу Бернштейна запросили до СРСР у складі делегації американських видавців, де він зацікавився письменниками, які не могли публікувати свої твори через цензуру, зокрема Андрієм Сахаровим та Вацлавом Гавелом. Після повернення до США він заснував правозахисну організацію «Фонд свободи вираження».

Ця організація поступово створювала свої осередки по всьому світу, називаючи їх Watch – Americas Watch, Asia Watch, Middle East Watch, які згодом сформувались у одну із найбільших правозахисних організацій у світі Human Rights Watch.

Раніше повідомлялося, що після тривалої хвороби на 67-му році життя помер радник президента України, колишній міністр культури України Юрій Богуцький.

Джерело: ТСН