  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помер знаменитий кутюр'є Карл Лагерфельд

    • Розсилка
    Карл Лагерфельд, креативний директор Будинку Chanel - Помер знаменитий кутюр'є Карл Лагерфельд
    Карл Лагерфельд, креативний директор Будинку Chanel

    Лагерфельд помер у віці 85 років

    Знаменитий французький дизайнер та креативний директор модного будинку Chanel Карл Лагерфельд помер.

    Про це повідомляє видання Mirror.

    ЗМІ повідомили, що Карла госпіталізували в понеділок увечері в Американський госпіталь в Парижі після погіршення стану. Останнім часом він хворів і був слабкий, а на кутюрному Тижні моди в Парижі вперше не вийшов у фіналі свого показу. Замість нього на уклін вийшла Віржіні Віар - вся в чорному.

    Лагерфельд народився 10 вересня 1933 року, проте сам він стверджував, що з'явився на світ у вересні 1938 року. Модел'єр і фотограф з німецькими і шведськими коріннями став всесвітньо відомим після переїзду в Париж. 
    У 1955 році отримав I премію за дизайн пальто в конкурсі, який організував Міжнародний секретаріат вовни. Потім став асистентом П'єра Бальмена, з яким працював до 1958 року.
    У 2010 році Лагерфельд був удостоєний ордена Почесного Легіону за внесок в культуру і мистецтво.

    Читайте також
    фотограф Париж смерть мистецтво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ