Помер знаменитий кутюр'є Карл Лагерфельд

Лагерфельд помер у віці 85 років

Знаменитий французький дизайнер та креативний директор модного будинку Chanel Карл Лагерфельд помер.

Про це повідомляє видання Mirror.

ЗМІ повідомили, що Карла госпіталізували в понеділок увечері в Американський госпіталь в Парижі після погіршення стану. Останнім часом він хворів і був слабкий, а на кутюрному Тижні моди в Парижі вперше не вийшов у фіналі свого показу. Замість нього на уклін вийшла Віржіні Віар - вся в чорному.

Лагерфельд народився 10 вересня 1933 року, проте сам він стверджував, що з'явився на світ у вересні 1938 року. Модел'єр і фотограф з німецькими і шведськими коріннями став всесвітньо відомим після переїзду в Париж.

У 1955 році отримав I премію за дизайн пальто в конкурсі, який організував Міжнародний секретаріат вовни. Потім став асистентом П'єра Бальмена, з яким працював до 1958 року.

У 2010 році Лагерфельд був удостоєний ордена Почесного Легіону за внесок в культуру і мистецтво.