Померла Перша леді Ізраїлю, яка мала українське коріння



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Реувен і Нехама Рівлін

Рівлін народилась в 1945 році в поселенні Герут у центральній частині Ізраїлю у родині мігрантів з України

Дружина десятого президента Ізраїлю Реувена Рівліна Нехама Рівлін померла у віці 73 років після операції.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Рівлін померла сьогодні, 4 червня, в лікарні Бейлінсон, де вона відновлювалася після пересадки легенів. За інформацією видання, вона була госпіталізована майже чотири місяці після очікування відповідного донора. Відомо, що дружина президента кілька років страждала на фіброз легенів.

Як зазначає видання, попри хворобу, Рівлін супроводжувала свого чоловіка під час більшості його державних візитів за кордон, в тому числі до Індії та Іспанії.

Нехама Рівлін народилась в 1945 році в поселенні Герут у центральній частині Ізраїлю у родині мігрантів з України. Нехама Рівлін була вченим-біологом, працювала в університеті Єрусалиму на кафедрах зоології, екології та генетики. Реувен і Нехама одружились 1971 року, у них троє дітей і 7 онуків.