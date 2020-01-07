У Польщі готують закон проти російської пропаганди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз комітет Сейму працює над відповідним документом

У польському парламенті готують закон, який заборонить поширення російської пропаганди на тему історії Польщі.

Про це написала віце-спікер польського Сейму – Мальґожата Кідава-Блонська – у Twitter.

За її словами, законопроект «проти російської пропаганди з приниженням Польщі» представлять на наступному засіданні польського парламенту.

«Щоб боротьба проти перебріхування про Польщу та її історію принесла плоди, її необхідно вести постійно й наполегливо», – заявила Кідава-Блонська.

Walka z kłamstwem na temat Polski i historii musi być spójna i mocna, by była skuteczna. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedstawię projekt uchwały ws. rosyjskiej propagandy oczerniającej Polskę. Musimy wypracować jednolite stanowisko w obronie dobrego imienia naszego kraju! — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) January 4, 2020

Як повідомив глава фракції партії Право і справедливість Ришард Терлецький, зараз комітет Сейму з питань зовнішньої політики працює над відповідним документом. За його словами, планується, що роботу над ним завершать у середу.

Читайте також:

Нагадаємо, Венеціанська комісія у Польщі дасть оцінку змінам до скандальних судових законів.