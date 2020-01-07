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    У світі

    У Польщі готують закон проти російської пропаганди

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    У Польщі готують закон проти російської пропаганди

    Зараз комітет Сейму працює над відповідним документом

    У польському парламенті готують закон, який заборонить поширення російської пропаганди на тему історії Польщі.

    Про це написала віце-спікер польського Сейму – Мальґожата Кідава-Блонська – у Twitter.

    За її словами, законопроект «проти російської пропаганди з приниженням Польщі» представлять на наступному засіданні польського парламенту.

    «Щоб боротьба проти перебріхування про Польщу та її історію принесла плоди, її необхідно вести постійно й наполегливо», – заявила Кідава-Блонська.

    Як повідомив глава фракції партії Право і справедливість Ришард Терлецький, зараз комітет Сейму з питань зовнішньої політики працює над відповідним документом. За його словами, планується, що роботу над ним завершать у середу.

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    Польща пропаганда Путін закон
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