Помічник Зеленського Шефір таємно їздив до Коломойського: відео



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Ввечері 28 жовтня з паркінгу офісного центру Коломойського виїхала Toyota Camry, якою користується перший помічник президента Зеленського

На питання журналістів, чи спілкується він з Коломойським, Шефір відповів ствердно

Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір таємно відвідував київський офіс олігарха Ігоря Коломойського, при цьому приїжджав туди пізно ввечері та на службовому автомобілі Державного управління справами.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «Гра у хованки».

Як зафіксували журналісти, пізно ввечері 28 жовтня з паркінгу офісного центру Коломойського виїхала Toyota Camry з номерними знаками Державного управління справами. Раніше «Схеми» встановили, що цим авто користується перший помічник президента Зеленського та його багаторічний бізнес-партнер і співвласник «Квартал 95» Сергій Шефір.

За годину після цього офісний центр залишив також кортеж, яким користується олігарх Ігор Коломойський.

У коментарі «Схемам» Сергій Шефір спочатку стверджував, що зустрічався там не з олігархом, а з іншою людиною. Однак, з ким саме, уточнити відмовився.

«Це – комерційна таємниця приватного підприємства», – наголосив він.

Шефір зазначив, що був там у «справах студії «Квартал 95», а не через питання діяльності президента Зеленського.

«Я не штатний працівник, я – позаштатний помічник (президента – ред.), і залишаюся працювати ще в студії «Квартал 95». Я працюю там. Рахуюся там. А як ви хотіли? Мені з чогось же жити треба. Треба зарплату отримувати», – заявив він.

На питання журналістів, чи спілкується він з Коломойським, Шефір відповів ствердно.

«Він – акціонер каналу, на який постачає продукцію студія «Квартал 95». Тому ми обговорювали, логічно, які програми будуть виходити, всі внутрішні справи телевізійні», – пояснив Шефір.

Пізніше Шефір все ж таки визнав, що того вечора він зустрічався в офісі в центрі Києва саме з Ігорем Коломойським.

Сам олігарх Коломойський, якому журналісти зателефонували одразу ж після дзвінка Шефіру, не став визнавати, що перший помічник президента приїжджав саме до нього.

«Він до мене в офіс не приїжджав. Він приїжджав до товариша Міндіча. А я його зустрів у передпокої… Так, хвилина, «привіт-бувай». Він приїжджав щодо питань «квартальних». Я ж не веду ці питання. От вони там, наскільки я знаю, узгоджували плани на наступний рік. Пакет», –розповів олігарх.

На запитання, чи впливає на діяльність президента Зеленського через його помічника Шефіра, Коломойський відповів: «Побачив, що він приїхав, запитав: а що, яким вітром? А він: до Тимура. Ну добре. Успіхів… Я дуже обережний в цьому. Тим більше, ми розташовані з Мінідчем на різних поверхах. Я заходив до Палиці, а Шефір заходив до Міндіча».