Зеленський отримав вірчі грамоти від нового посла ЄС в Україні



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Володимир Зеленський і Матті Маасикас Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

Політики висловили спільне зобов'язання щодо реформ, спрямованих на покращення рівня життя українців

У четвер, 7 листопада, новопризначений посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас вручив вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє пресслужба представництва Євросоюзу в Україні.

Як повідомляється, після формальних представлень Зеленський і Маасікас висловили спільне зобов'язання щодо широкої порядку денного реформ, які спрямовані на покращення рівня життя українців.

«Для мене велика честь представляти Європейський союз в Україні і очолювати одне з найбільших представництв ЄС. Як посол, я працюю над нашими відносинами, які постійно вдосконалюються, а також над тим, щоб наблизити ЄС та України один до одного», - заявив Маасікас.

Зазначимо, що Матті Маасікас - естонський дипломат. Протягом 2016-2019 років працював заступником міністра закордонних справ Естонії з європейських питань.