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    Зеленський отримав вірчі грамоти від нового посла ЄС в Україні

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    Володимир Зеленський і Матті Маасикас - Зеленський отримав вірчі грамоти від нового посла ЄС в Україні
    Володимир Зеленський і Матті Маасикас
    Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

    Політики висловили спільне зобов'язання щодо реформ, спрямованих на покращення рівня життя українців

    У четвер, 7 листопада, новопризначений посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас вручив вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському. 

    Про це повідомляє пресслужба представництва Євросоюзу в Україні.

    Як повідомляється, після формальних представлень Зеленський і Маасікас висловили спільне зобов'язання щодо широкої порядку денного реформ, які спрямовані на покращення рівня життя українців.

    «Для мене велика честь представляти Європейський союз в Україні і очолювати одне з найбільших представництв ЄС. Як посол, я працюю над нашими відносинами, які постійно вдосконалюються, а також над тим, щоб наблизити ЄС та України один до одного», - заявив Маасікас.

    Зазначимо, що Матті Маасікас - естонський дипломат. Протягом 2016-2019 років працював заступником міністра закордонних справ Естонії з європейських питань.

    ЄС посол Володимир Зеленський
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