Зеленський обговорив перспективи бізнесу в Україні з найбільшими виробниками сигарет



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Володимир Зеленський на зустрічі з представниками найбільших тютюнових компаній України Фото: president.gov.ua

Президент наголосив, що тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків, і податкові надходження зростають

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з найбільшими виробниками тютюнових виробів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Учасники обговорили ситуацію на ринку, зокрема, інформацію щодо можливого перенесення хед-офісів компаній та зупинки роботи деяких тютюнових виробників.

«Для нас важливе зростання інвестицій в економіку України, бо це – збільшення кількості робочих місць і податкових надходжень», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків, і податкові надходження зростають: за 9 місяців поточного року відрахування до бюджету збільшилися на 7,5% – майже до 30,5 млрд грн.

Глава держави підкреслив, що для України є важливим питання покращення бізнес-клімату та забезпечення прогнозованості державної політики й регулювання ринків. Також, за його словами, у пріоритеті – боротьба з монополіями та побудова конкурентних ринків.

Зеленський відзначив зацікавленість у нарощуванні експорту тютюнових виробів, виготовлених в Україні.

Нагадаємо, що на думку експертів, наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі, що передбачена поправкою №8 депутата Дубинського до законопроекту №1049, може привести до значного зростання тіньового ринку та, як наслідок, втрати бюджету.

За підрахунками фахівців, зростання контрабанди прогнозується з 8,4% до20%. В результаті такого значного зростання тіньового ринку бюджет недоотримає 9,1 млрд. грн (з них 6,6 млрд по акцизу, 2 слрд по ПДВ, 0,6 млрд по роздрібному акцизу).

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» - №1049.

Як повідомлялося, Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов назвав зупинку тютюнової фабрики у Прилуках шантажем держави.

До відома, минулого тижня найбільший виробник сигарет в Україні оголосив про зупинку виробництва.