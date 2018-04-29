Помилки юності: Білл Гейтс зізнався, про що шкодує

Гейтс пошкодував, що пропускав розваги студентського життя

Один з найвідоміших у світовій IT-індустрії людей, співзасновник Microsoft Білл Гейтс нещодавно взяв участь у сесії питань і відповідей в Гарвардському університеті: тому самому вузі, з якого він пішов e 1975 році, щоб займатися власним проектом. Під час сесії 62-річний мільярдер зробив несподіване зізнання: пошкодував, що пропускав розваги



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Гейтс пошкодував, що пропускав розваги студентського життя

Один з найвідоміших у світовій IT-індустрії людей, співзасновник Microsoft Білл Гейтс нещодавно взяв участь у сесії питань і відповідей в Гарвардському університеті: тому самому вузі, з якого він пішов e 1975 році, щоб займатися власним проектом. Під час сесії 62-річний мільярдер зробив несподіване зізнання: пошкодував, що пропускав розваги студентського життя. Він би хотів побільше брати участь у вечірках і поменше вчитися, пише AIN.

Гейтс говорив про це, відповідаючи на питання студентки-другокурсниці «Про що ви шкодуєте, що робили (або можливо, чого так і не зробили) в Гарварді?». «Я б хотів бути більш товариським ...», - відповів співзасновник Microsoft. Він розповів, що ніколи не бував на футбольному або баскетбольному матчі, які траплялися в Гарварді.

Він розповів історію про те, як Стів Балмер, колишній CEO Microsoft, мало не змушував його вибиратися на зустрічі гарвардського клубу студентів Fox Club (об'єднання за типом студентських братств).

«Я був настільки антисоціальним, що навіть не знав, що вони існують. Але Стів Балмер вирішив, що мені потрібно навчитися пити, так що я бував на цих зборах, це було дуже повчально. Там було досить весело», - розповів Гейтс.

Балмер навчався в Гарварді в один час з Гейтсом, але в порівнянні з ним він був зіркою соціального життя: член Fox Club, менеджер футбольної команди, журналіст кількох студентських видань.

«Хотів би я трохи більше спілкуватися ... Я був настільки поглинений ідеєю процвітати в навчанні, набирав безліч предметів ... І в кінці-кінців це спрацювало», - згадує Гейтс.

Нагадаємо, засновник компанії Mcrosoft Білл Гейтс заявив про старт конкурсу проектів зі створення універсальної вакцини, спрямованої на боротьбу з різними штамами вірусу грипу. У проект-переможець благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс інвестує до 12 мільйонів доларів.