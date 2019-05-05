Помпео: Росія має забратися з Венесуели



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Державний секретар США Майк Помпео

«Ми хочемо, щоб народ Венесуели не відчував втручання з боку будь-якої країни – чи то Китай, чи Росія», - підкреслив держсекретар США

Державний секретар США Майк Помпео заявляє, що Росія має згорнути свою присутність у Венесуелі, і ця позиція Вашингтона не зміниться.

Про це він сказав у неділю в інтерв'ю телеканалу Fox News.

«Президент США дуже чітко заявив з цього приводу у Twitter кілька тижнів тому: росіяни мають забратися. Це залишається нашою позицією», - зауважив Помпео на прохання ведучого роз'яснити останню заяву президента Дональда Трампа.

«Ми хочемо, щоб народ Венесуели не відчував втручання з боку будь-якої країни – чи то Китай, чи Росія», - підкреслив держсекретар США. У цьому зв'язку він також вказав на присутність представників Ірану і Куби на території Венесуели.

«Сполучені Штати прагнуть, щоб усі країни забралися з цієї держави і дозволили венесуельському народу відновити їхню демократію. Ми впевнені, що досягнемо цього. Я не можу сказати, у який день, але це станеться», - наголосив глава Держдепартаменту США.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео допустив можливість застосування військової сили в Венесуелі, якщо розвиток подій у цій країні не залишить іншого виходу.

За час протестів у Венесуелі, які почалися 30 квітня, станом на 2 травня загинули щонайменше чотири людини.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.

2 травня Мадуро заявив, що вже готовий до діалогу і обіцяє «виправити свої помилки.

Джерело: Укрінформ