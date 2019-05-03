Помпео допустив можливість застосування військової сили у Венесуелі



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Протести у Венесуелі

Держсекретар США впевнений, що в силових структурах Венесуели вже працюють сотні пов'язаних з Росією спеціалістів

Держсекретар США Майк Помпео допустив можливість застосування військової сили в Венесуелі, якщо розвиток подій у цій країні не залишить іншого виходу.

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Бену Шапіро, повідомляє «Радіо Свобода».

У той же час Помпео наголосив, що для мирного врегулювання кризи в Венесуелі Вашингтон має намір використовувати всі дипломатичні і політичні інструменти.

Держсекретар США впевнений, що в силових структурах Венесуели вже працюють сотні пов'язаних з Росією спеціалістів. За словами Помпео, після того, як до Венесуели вторглися кубинські військові, російська сторона наслідувала їх приклад.

Вашингтон не хоче допустити, щоб країни, які хочуть наразити Америку на небезпеку, мали опорний пункт в кількох сотнях миль від її території, наголосив політик.

Нагадаємо , за час протестів у Венесуелі, які почалися 30 квітня, загинули щонайменше чотири людини.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.

2 травня Мадуро заявив, що вже готовий до діалогу і обіцяє «виправити свої помилки.