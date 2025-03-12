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Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
Зеленський: 30-денний режим припинення вогню між Україною та РФ слугуватиме для підготовки плану щодо завершення війни
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

На околицях Суджі тривають бої, однак місто не перебуває під повним контролем РФ

На околицях Суджі тривають важкі бої – DeepState. Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність для посадовців ТЦК і ВЛК. Росіяни масовано обстріляли Донеччину: пʼятеро загиблих, серед поранених – діти. Операція «Чисте місто». Фігурант справи Комарницький виїхав за кордон – ЗМІ. Саакашвілі засуджено до девʼяти років ув’язнення. 

«Главком» зібрав усі актуальні новини за 12 березня, аби ви були в курсі подій.

Пресконференція Зеленського: головне

Зустріч представників Сполучених Штатів та України в Саудівській Аравії змінила тенденцію у відносинах з американцями від ескалації до деескалації. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського. Як зазначив український лідер, на цей час у світі дуже багато російської пропаганди.

Також президент України заявив, що не чув про те, що президент США Дональд Трамп запросив його до Білого дому. Зеленський висловив готовність зустрітися, але підкреслив, що«будь-яка зустріч має завершуватися з позитивним результатом».

Наостанок Зеленський додав, що 30-денний режим припинення вогню між Україною та Російською Федерацією слугуватиме для підготовки плану щодо завершення війни. Після того, як вона завершиться, буде скасування воєнного стану і вибори

Як зазначив український лідер, насамперед треба зосередитися на режимі припинення вогню, якщо він все ж таки розпочнеться.

На околицях Суджі тривають важкі бої – DeepState

На околицях Суджі тривають бої, однак місто не перебуває під повним контролем РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані DeepState. Так, ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу.

«Мережею, зокрема, в телеграм-каналах після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності, адже людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, незважаючи на публікації від росіян у центрі Суджі», – йдеться у повідомленні.

Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність для посадовців ТЦК і ВЛК

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12442. Він вводить відповідальність для посадовців територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій за порушення порядку медичного огляду.

Парламентарі пропонують встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення медичних оглядів для визначення придатності до служби, а також за порушення порядку призову громадян на військову службу.

Росіяни масовано обстріляли Донеччину: пʼятеро загиблих, серед поранених – діти

Пʼятеро людей загинули і 12 поранені внаслідок обстрілів Донеччини 12 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Близько 11 години росіяни обстріляли Покровськ – там загинув 38-річний чоловік, пошкоджено адмінбудівлю. Приблизно в той же час під вогонь потрапив Мирноград – там відомо про двох загиблих і одного пораненого.

Операція «Чисте місто». Фігурант справи Комарницький виїхав за кордон – ЗМІ

Фігурант справи про земельні махінації в Києві Денис Комарницький виїхав за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Українську правду».

За інформацією джерела видання в правоохоронних органах, на момент реалізації операції НАБУ і САП «Чисте місто» він перебував в Україні, але згодом втік за кордон. Наразі оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

Саакашвілі засуджено до девʼяти років ув’язнення

Експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі суд визнав винним у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі. Політика засуджено до дев’яти років позбавлення волі. Рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Бадрі Кочламазашвілі. Колишнього начальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашія суд визнав винним у зловживанні службовими повноваженнями й оштрафував на 300 тис. ларі.

Саакашвілі і Джанашія неодноразово відкидали звинувачення, заявляючи, що процес має політичний характер.

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Теги: Денис Комарницький вибори Дональд Трамп політика суддя президент чоловік місто кордон розшук ворог росіяни законопроєкт Покровськ Верховна Рада

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