Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Громадянам слід вийти з укриттів
У Києві о 19:19 оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. О 19:42 було оголошено відбій.
«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу», – повідомляли у Повітряних силах.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
До слова, після консультацій з військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.
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