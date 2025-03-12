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Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
фото: glavcom.ua

Громадянам слід вийти з укриттів

У Києві о 19:19 оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. О 19:42 було оголошено відбій.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу», – повідомляли у Повітряних силах.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

До слова, після консультацій з військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.

Теги: війна озброєння тривога

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