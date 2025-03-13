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Колишній начальник штабу «Азову» Кротевич виступив проти перемир’я

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Колишній начальник штабу «Азову» Кротевич виступив проти перемир’я
Кротевич: Спочатку починати оборонятися нормально, а потім уже наступати нормально
фото: Суспільне

Кротевич вважає, що Україні треба міняти структуру в Збройних силах та починати наступати

Підполковник Богдан Кротевич із позивним «Тавр» заявив, що виступає проти перемирʼя. Він вважає, що Україна ще може перемогти у війні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтервʼю проєкту «Бомбардир».

Кротевич повідомив, що виступає проти перемирʼя, оскільки вважає, що Україні треба міняти структуру в Збройних силах та починати наступати.

«Спочатку починати оборонятися нормально, а потім уже наступати нормально. Я досі вважаю, що ми можемо перемогти», – сказав Кротевич.

Військовий також зауважив, що у ТЦК і зараз є черги, але вони можуть бути більшими, якщо у людей повернеться довіра до командування Збройних сил України.

Раніше підполковник Богдан «Тавр» Кротевич залишив посаду начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов». Кротевич подякував підрозділу та розповів про плани на майбутнє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його Telegram-канал.

«Давайте так, щоб по-чесному. По-перше, дякую підрозділу «Азов», колективу та окремо командиру, полковнику Денису Прокопенко за ті роки, які ми пройшли разом, за ті бої та виклики, які ми подолали. Настільки багато найкращих синів та доньок України як в Азові, я не бачив ніде і, впевнений, не побачу», – написав Кротевич.

Кротевич пише, що у політику не піде, а залишиться у військовому секторі. Поки без подробиць, але з часом «Тавр» обіцяв розповісти більше.

Нагадаємо, «Тавр» приєднався до бригади у 2014 році, пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС і розвивав підрозділ, кажуть його побратими.

У 2021 році Богдан Кротевич очолив штаб «Азова». Після початку повномасштабного вторгнення Росії боєць долучався до управління обороною Маріуполя, був помічником командира.

Після повернення з російського полону у вересні 2022-го Тавр продовжив розвивати «Азов», координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року.

Повернувшись до виконання обовʼязків начштабу, Кротевич керував обороною та контрнаступальними діями «Азова» на Кремінському та Торецькому напрямках.

Теги: ЗСУ війна Азов Україна наступ перемир'я

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