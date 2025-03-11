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Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню
фото: Офіс президента

В Івано-Франківську пролунали вибухи в районі залізничного вокзалу. Мер міста зауважив, що причини вибуху встановлюються

Перемовини між США та Україною: підсумки. В Івано-Франківську після вибухів спалахнула пожежа. Сили оборони атакували Московський нафтопереробний завод. Кабмін погодив призначення Калашника новим головою Київської ОВА.

«Главком» зібрав усі актуальні новини за 11 березня, аби ви залишалися у курсі подій.

Перемовини між США та Україною: підсумки

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. 

«Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру», – йдеться у заяві.

Також США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

В Івано-Франківську після вибухів спалахнула пожежа

Ввечері, 11 березня, в Івано-Франківську пролунали вибухи в районі залізничного вокзалу.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зауважив, що причини вибуху встановлюються: «В районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди і зайнялась пожежа. На місці події працюють відповідні служби. Також поруч стався вибух у квартирі і зайнялась пожежа».

До того ж «Укрзалізниця» повідомила, що вибухи в Івано-Франківську сталися поза межами вокзалу.

Сили оборони атакували Московський нафтопереробний завод

У ніч на 11 березня Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, Головного управління розвідки уразили низку стратегічних об’єктів Російської Федерації. 

Зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб Москви в дизелі та бензині.

Також зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції «Стальной конь»в Орловській області, яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу «Дружба» та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту «Усть-Луга» на Ленінградщині.

Обстріл мітингувальників у Хмельницькому під час Майдану: суд виправдав ексслужбовців СБУ

Сьогодні, 11 березня, суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк виніс виправдувальний вирок у справі колишнього очільника управління СБУ в Хмельницькій області Віктора Крайтора та співробітника спецпідрозділу «Альфа» Віталія Тарадая. Їх обвинувачували у причетності до обстрілу учасників акції протесту під будівлею СБУ в Хмельницькому в лютому 2014 року.

Кабмін погодив призначення Калашника новим головою Київської ОВА

Уряд погодив призначення головою Київської обласної державної адміністрації Миколи Калашника та Василя Жмендака – Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області. 

Крім того, Кабінет міністрів призначив заступником міністра у справах ветеранів Олега Шиманського.

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Теги: вирок суддя завод обстріл Укрзалізниця вибух пожежа

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