Нова умова Путіна для припинення вогню: Bloomberg розкрило подробиці
Bloomberg: Путін може виключити Курську область із плану припинення вогню
Замість повної відмови від плану припинення вогню в зоні війни на 30 днів російський диктатор Володимир Путін може спробувати переглянути угоду, виключивши з неї територію Курської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.
За даними Bloomberg, старший директор Атлантичної ради та колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що Москва й надалі дотримуватиметься своєї стратегії.
«Москва продовжуватиме дотримуватися свого курсу, і що тоді скаже адміністрація Трампа?», – заявив Гербст.
Раніше у Саудівській Аравії відбулися переговори між делегаціями України та США. Зустріч тривала близько дев'ятої з половиною години. Згодом президент США Дональд Трамп заявив про готовність Києва до повного припинення вогню.
Зустріч представників Сполучених Штатів та України в Саудівській Аравії змінила тенденцію у відносинах з американцями від ескалації до деескалації, йшлось на брифінгу президента Володимира Зеленського.Як зазначив український лідер, на цей час у світі дуже багато російської пропаганди.
Нагадаємо, вчора, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.
Читайте також:
- Переговори у Саудівській Аравії. План Кремля провалився
- Делегації США та України в Саудівській Аравії оголосили перерву: перші коментарі
- «Фантастичні новини для людства». Що принесла зустріч у Саудівській Аравії: тверезий аналіз
- Відставка Зеленського. Fox News розкрив деталі переговорів у Саудівській Аравії
- Після Саудівської Аравії Андрій Сибіга поїхав до Польщі
Коментарі — 0