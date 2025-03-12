Нова умова Путіна для припинення вогню: Bloomberg розкрило подробиці

Bloomberg: Путін може виключити Курську область із плану припинення вогню

Замість повної відмови від плану припинення вогню в зоні війни на 30 днів російський диктатор Володимир Путін може спробувати переглянути угоду, виключивши з неї територію Курської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними Bloomberg, старший директор Атлантичної ради та колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що Москва й надалі дотримуватиметься своєї стратегії.

«Москва продовжуватиме дотримуватися свого курсу, і що тоді скаже адміністрація Трампа?», – заявив Гербст.

Раніше у Саудівській Аравії відбулися переговори між делегаціями України та США. Зустріч тривала близько дев'ятої з половиною години. Згодом президент США Дональд Трамп заявив про готовність Києва до повного припинення вогню.

Зустріч представників Сполучених Штатів та України в Саудівській Аравії змінила тенденцію у відносинах з американцями від ескалації до деескалації, йшлось на брифінгу президента Володимира Зеленського.Як зазначив український лідер, на цей час у світі дуже багато російської пропаганди.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.