Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Майже пожиттєво»: Саакашвілі оцінив вирок суду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Майже пожиттєво»: Саакашвілі оцінив вирок суду
Саакашвілі засуджено до девʼяти років ув’язнення
фото із відкритих джерел

Саакашвілі назвав новий вирок на дев'ять років практично довічним 

Засуджений до дев'яти років позбавлення волі за розтрату понад $3,2 млн експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі назвав  рішення Тбіліського міського суду «сюрпризом». На думку колишнього глави держави, цей вирок для нього є «практично довічний». Вирок він оцінив на своїй сторінці у соцмережі.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 1News.az

«Яким сюрпризом став вердикт олігарха, так? Я був засуджений практично пожиттєво за офіційні витрати адміністрації президента. Нас не залякати! Сила у єдності!», – написав колишній президент.

Звинувачення у розтраті держкоштів було пред'явлено Саакашвілі у 2014 році. Ця справа відома в Грузії як «справа піджаків». Звинувачення стверджує, що Саакашвілі на держкошти придбав під час президентства піджаки, пальто, сплатив навчання синові, зробив косметичні процедури, орендував дорогі автомобілі та літак, придбав наручний годинник.

Йдеться про розтрату понад $3,2 млн. Вирок ухвалив суддя Бадрі Кочламазашвілі. У справі також фігурував колишній голова спеціальної служби державної охорони Теймураз Джанашія. За даними ТБ, суд засудив його до штрафу у розмірі 300 тисяч ларі (близько $100 тис.).

До слова, у травні 2022 року ексглаву держави госпіталізували після скарг на погіршення стану здоров'я. Він був поміщений до приватної тбіліської клініки «Вівамед» і досі перебуває там.

У жовтні минулого року глава грузинського уряду Іраклій Кобахідзе повідомив, що слід Саакашвілі  у справі замаху на депутата Гіві Таргамадзе має стати предметом особливого інтересу слідства. На його думку, підрив машини політика було зроблено з метою вплинути на вибори. Інцидент стався у 2016 році.

Нагадаємо, експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі суд визнав винним у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі. Політика засуджено до дев’яти років позбавлення волі.

Читайте також:

Теги: Михайло Саакашвілі політика суддя президент вирок соцмережі в'язниця Грузія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ердоган, Зеленський і Крим: що означає підтримка Туреччини?
Ердоган, Зеленський і Крим: що означає підтримка Туреччини?
24 лютого, 20:14
Вже зараз в окремих фінансових колах почали лунати припущення, що золото може стати альтернативним фінансовим інструментом для забезпечення облігацій США
США можуть переоцінити золото: до яких наслідків це призведе
18 лютого, 09:08
Подружжя Зеленський перебуває у Туреччині з візитом
Подружжя Зеленських вшанували пам’ять першого президента Туреччини в Анкарі
18 лютого, 11:48
КОНКАКАФ винесла дисциплінарне стягнення судді Марко Антоніо Ортісу Наві
Арбітр попросив автограф у Мессі і отримав за це покарання
21 лютого, 11:46
Міністр розповів, що США не лише фінансово підтримають Україну, але й будуть мати економічні та управлінські права у рамках цих інвестицій
Міністр фінансів США розкрив деталі угоди про корисні копалини
23 лютого, 10:30
Трамп: Ми ухвалили рішення і незабаром його оголосимо. Це буде 25%
Трамп планує запровадити 25% мита проти ЄС
27 лютого, 01:56
Олексій Сердюков, визнаний винуватцем ДТП, в якій загинула жінка та важко травмувалася 12-річна дитина
Заступник голови потенційної партії Притули отримав умовний термін за смертельну ДТП, – ЗМІ 
26 лютого, 11:02
Зеленський не вибачатиметься перед Трампом
Зеленський прокоментував суперечку з Трампом
1 березня, 01:32
Маск визнав, що DOGE «припустився деяких помилок»
Трамп почав обмежувати повноваження Маска. Що накоїв мільярдер?
7 березня, 10:09

Політика

«Майже пожиттєво»: Саакашвілі оцінив вирок суду
«Майже пожиттєво»: Саакашвілі оцінив вирок суду
Спроба повалення влади у Німеччині: завершено багаторічну справу проти терористів, серед яких 77-жінка
Спроба повалення влади у Німеччині: завершено багаторічну справу проти терористів, серед яких 77-жінка
Парламент Нідерландів не підтримав багатомільярдний план оборони Євросоюзу
Парламент Нідерландів не підтримав багатомільярдний план оборони Євросоюзу
Зеленський повідомив деталі переговорів у Джидді
Зеленський повідомив деталі переговорів у Джидді
Рубіо заявив про контакти США та Росії найближчим часом
Рубіо заявив про контакти США та Росії найближчим часом
Експрезидент Філіппін оскаржив своє затримання, але все ж таки полетів до Гааги
Експрезидент Філіппін оскаржив своє затримання, але все ж таки полетів до Гааги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
14K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters
7052
У Києві на прощанні з бійцем побратими виконали традиційний танець його народу (відео)
6515
Депутатка Київради пояснила, чому пам’ятник Булгакову буде демонтовано, а меморіальна дошка залишиться

Новини

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Вчора, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Вчора, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
10 березня, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
10 березня, 03:23

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua