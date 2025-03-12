«Майже пожиттєво»: Саакашвілі оцінив вирок суду

Саакашвілі назвав новий вирок на дев'ять років практично довічним

Засуджений до дев'яти років позбавлення волі за розтрату понад $3,2 млн експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі назвав рішення Тбіліського міського суду «сюрпризом». На думку колишнього глави держави, цей вирок для нього є «практично довічний». Вирок він оцінив на своїй сторінці у соцмережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 1News.az

«Яким сюрпризом став вердикт олігарха, так? Я був засуджений практично пожиттєво за офіційні витрати адміністрації президента. Нас не залякати! Сила у єдності!», – написав колишній президент.

Звинувачення у розтраті держкоштів було пред'явлено Саакашвілі у 2014 році. Ця справа відома в Грузії як «справа піджаків». Звинувачення стверджує, що Саакашвілі на держкошти придбав під час президентства піджаки, пальто, сплатив навчання синові, зробив косметичні процедури, орендував дорогі автомобілі та літак, придбав наручний годинник.

Йдеться про розтрату понад $3,2 млн. Вирок ухвалив суддя Бадрі Кочламазашвілі. У справі також фігурував колишній голова спеціальної служби державної охорони Теймураз Джанашія. За даними ТБ, суд засудив його до штрафу у розмірі 300 тисяч ларі (близько $100 тис.).

До слова, у травні 2022 року ексглаву держави госпіталізували після скарг на погіршення стану здоров'я. Він був поміщений до приватної тбіліської клініки «Вівамед» і досі перебуває там.

У жовтні минулого року глава грузинського уряду Іраклій Кобахідзе повідомив, що слід Саакашвілі у справі замаху на депутата Гіві Таргамадзе має стати предметом особливого інтересу слідства. На його думку, підрив машини політика було зроблено з метою вплинути на вибори. Інцидент стався у 2016 році.

Нагадаємо, експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі суд визнав винним у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі. Політика засуджено до дев’яти років позбавлення волі.