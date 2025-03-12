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Обвинувачений у вбивстві Фаріон планував ліквідацію Порошенка? Нові деталі справи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обвинувачений у вбивстві Фаріон планував ліквідацію Порошенка? Нові деталі справи
Особливий інтерес у молодика викликали парламентарі Максим Бужанський та Геннадій Вацак
фото з відкритих джерел

За словами адвокатки, Зінченко намагався знайти дані про нових жертв

В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву адвокатки Наталію Романик, яка представляє в суді потерпілу Софію Особу, інтервʼю «Газеті Ратуша».

Як зазначає Романик, після 19 липня, повернувшись у Дніпро, обвинувачений намагався знайти дані про нових жертв, зокрема про їхнє місце перебування, проживання, родини, роботу.

За словами адвокатки, особливий інтерес в нього викликав парламентар Максим Бужанський та депутат Геннадій Вацак.

«Ось які кандидатури він розглядає як наступні жертви, цитую: «Ахметов, Бужанский, Глава ТЦК (если такой есть), Дмитрук, Вацак, Порошенко (было б идеально), Яценюк». Окрім того, він гуглив низку прізвищ відомих бізнесменів з Дніпра і Вінниці. Переконана, якщо б його вчасно не зупинили, то наступними жертвами Зінченка стали б ті люди, яких, на його думку, він має вбити, бо, згідно з записами «Я – санитар общества!», саме він визначав, хто з громадян мав би бути наступною жертвою», – каже вона.

Нагадаємо, у середу, 26 лютого, у Шевченківському районному суді Львова відбувся розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон. Підсудному В’ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід – арешт без права внесення застави до 24 квітня.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

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Теги: Ірина Фаріон вбивство депутат Петро Порошенко адвокат

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