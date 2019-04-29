Помпео: Втручання Росії в американські вибори зберігатиметься упродовж наступних десятиліть



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Держсекретар США Майк Помпео

Держсекретар США зазначив, що багато книг розповідає про радянську й російську загрозу демократичному волевиявленню громадян упродовж тривалого часу

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що загроза втручання Росії в американські вибори не обмежиться досвідом минулих років, вона зберігатиметься впродовж наступних десятиліть. Таке переконання глава Держдепартаменту США висловив у понеділок, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на The Hill.

«Немає сумнівів, що вони (росіяни, – ред.) були загрозою для наших виборів в 1974 році, вони втручалися в наші вибори у 1980-х», - зауважив Помпео.

Він додав, що багато книг розповідає про радянську й російську загрозу демократичному волевиявленню громадян упродовж тривалого часу.

«Маємо очікувати, що росіяни продовжать займатися цим і в 2050 році», - зауважив Помпео.

Як повідомлялося, розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера встановило ряд фактів, фізичних і юридичних осіб, причетних до втручання в президентські вибори в США в 2016 році. У цьому зв'язку вказувалося на використання російськими спецслужбами хакерських зламів, публікація компрометуючої інформації на одного з кандидатів у WikiLeaks, вплив через соціальні мережі на електоральні групи в США.

Як повідомляв «Главком», 3 травня 2017 року екс-директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.

Комі сказав, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».

У січні 2017 року американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.