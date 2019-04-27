У Трампа кинули телефоном із залу, де він виступав (відео)



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Незважаючи на інцидент, президент США почав виступ

Чоловіка, який кинув телефоном у Трампа, доставили в офіс шерифа округу Маріон «для оцінки психічного стану»

Перед виступом президента США Дональда Трампа на зборах Національної стрілецької асоціації в Індіанополісі (штат Індіана) чоловік із залу кинув на сцену стільниковий телефон.

На кадрах, опублікованих телеканалом NBC News, видно, як телефон вилетів з натовпу і впав зліва від Трампа, коли той піднявся на сцену.

WATCH: An object was thrown onto the stage (seen in the bottom right of this video) as President Trump came up to speak to the NRA in Indiana; the president continued with his speech. https://t.co/EX5y6i7NHp pic.twitter.com/yfftcUi2yc — NBC News (@NBCNews) 26 апреля 2019 г.





Незважаючи на інцидент, президент США почав виступ.

Телеканал повідомляє, що телефон належав 31-річному чоловікові на ім'я Вільям Роуз. Його затримали. Сам чоловік при цьому стверджував, що його апарат вкрали.

Як передає Fox News з посиланням на джерела, Роуз був в стані алкогольного сп'яніння. Його доставили в офіс шерифа округу Маріон «для оцінки психічного стану».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір Сполучених Штатів Америки вийти з Міжнародного договору про торгівлю зброєю, який Вашингтон підписав, але ще не ратифікував в Конгресі.

Джерело: Інтерфакс-Україна