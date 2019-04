У Трампа кинули телефоном із залу, де він виступав (відео)

Чоловіка, який кинув телефоном у Трампа, доставили в офіс шерифа округу Маріон «для оцінки психічного стану»

Перед виступом президента США Дональда Трампа на зборах Національної стрілецької асоціації в Індіанополісі (штат Індіана) чоловік із залу кинув на сцену стільниковий телефон.

На кадрах, опублікованих телеканалом NBC News, видно, як телефон вилетів з натовпу і впав зліва від Трампа, коли той піднявся на сцену.

