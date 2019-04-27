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    У Трампа кинули телефоном із залу, де він виступав (відео)

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    <p><span>Незважаючи на інцидент, президент США почав виступ<o:p></o:p></span></p> - У Трампа кинули телефоном із залу, де він виступав (відео)

    Незважаючи на інцидент, президент США почав виступ

    Чоловіка, який кинув телефоном у Трампа, доставили в офіс шерифа округу Маріон «для оцінки психічного стану»

    Перед виступом президента США Дональда Трампа на зборах Національної стрілецької асоціації в Індіанополісі (штат Індіана) чоловік із залу кинув на сцену стільниковий телефон.

    На кадрах, опублікованих телеканалом NBC News, видно, як телефон вилетів з натовпу і впав зліва від Трампа, коли той піднявся на сцену.


    Незважаючи на інцидент, президент США почав виступ.

    Телеканал повідомляє, що телефон належав 31-річному чоловікові на ім'я Вільям Роуз. Його затримали. Сам чоловік при цьому стверджував, що його апарат вкрали.

    Як передає Fox News з посиланням на джерела, Роуз був в стані алкогольного сп'яніння. Його доставили в офіс шерифа округу Маріон «для оцінки психічного стану».

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір Сполучених Штатів Америки вийти з Міжнародного договору про торгівлю зброєю, який Вашингтон підписав, але ще не ратифікував в Конгресі.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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