Помстився за обстріл Києва. Українець втопив яхту російського олігарха за 7 млн євро

Українцю іспанський суд пред’явив звинувачення, однак, тримати у в’язниці його не став

В Іспанії заарештували українського моряка, якого звинувачують у частковому затопленні розкішної яхти вартістю близько 7 мільйонів євро, яка належить генеральному директору компанії Рособоронекспорт. На такий вчинок він пішов, побачивши по телебаченню наслідки потрапляння російської ракети у житловий будинок в Києві. Про це повідомляє видання «La Vanguardia».

Як повідомляє Ultima Hora, українець був членом екіпажу яхти Леді Анастасія близько десяти років. Власником судна є голова Рособоронекспорту, громадянин Росії Олександр Міхєєв.

У своїх показах затриманий українець розповів, що власник яхти відповідає за виробництво зброї, з якої атакують його країну. Коли минулої суботи моряк побачив по телебаченню наслідки влучання російської крилатої ракети в багатоквартирний будинок, де були мирні жителі, його охопила лють.

«Боєголовка не вибухнула, але зруйновано більше ніж п’ять поверхів», – сказав українець судді.

Зрозумівши, що ця крилата ракета вироблена компанією його начальника, а він проживає в Києві в такому самому будинку, він вирішив помститися власнику, завдавши матеріальної шкоди.

Опинившись на яхті, він відкрив один клапан в машинному відділенні і другий в іншому відсіку, де живе екіпаж. Українець закрив паливні клапани і відключив електрику. Він попросив трьох членів екіпажу покинути корабель, у відповідь почувши, що він «божевільний». Моряк нагадав їм, що вони теж українці і що їхня батьківщина зазнала нападу. Він також сказав їм, що візьме на себе повну відповідальність.

Коли приїхала поліція, моряк-українець сказав їм: «Власник цього судна – злочинець, який заробляє на життя продажем зброї, а тепер вони вбивають українців».

Суд у справі відбувся 27 лютого. Відомо, що суддя випустив українського матроса.