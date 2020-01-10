Понад 160 нардепів отримали компенсацію з бюджету за оренду житла



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Згідно з даними на сайті парламенту, компенсація депутату за оренду житла становить від 17 до 81,2 тис. гривень на місяць у 2019 році

163 депутати Верховної Ради отримали компенсацію вартості оренди житла або найму готельного номера з державного бюджету в 4-му кварталі 2019 року. Про це йдеться в парламентській газеті «Голос України».

Відповідно до наведеного в газеті списку, компенсацією, зокрема, скористалися члени фракції «Слуга народу» В'ячеслав Медяник, Олександр Ткаченко, Максим Бужанський, депутати від «Європейської солідарності» Андрій Парубій, Софія Федина, Михайло Забродський і Яна Зінкевич і від депутатської групи «За майбутнє» Дмитро Лубинець.

Згідно з даними на сайті парламенту, компенсація депутату за оренду житла становить від 17 до 81,2 тис. гривень на місяць у 2019 році.

При цьому найменшу компенсацію в сумі 17 тис. гривень отримав 1 парламентарій - депутат від «Слуги народу» Михайло Крячко, а найбільшу компенсацію в 81,2 тис. гривень - депутати від «Слуги народу» Андрій Костін і Артем Дмитрук.

Також по 80,9 тис. гривень отримали депутат від «Слуги народу» Микола Кириченко і член депутатської групи «За майбутнє» Ігор Гузь.

80,6 тис. гривень було компенсовано депутату від «Слуги народу» Едуарду Прощуку.

Іншим парламентаріям за оренду житла компенсовано менше ніж 80 тис. гривень.

Як повідомлялось, 156 депутатів Ради отримали компенсацію з держбюджету за оренду житла у 2-му кварталі 2019 року.