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    Політика

    У Раді оприлюднили проєкт нового Трудового кодексу

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    У Раді оприлюднили проєкт нового Трудового кодексу

    Ініціатор законопроєкту - прем'єрміністр Олексій Гончарук

    На сайті Верховної Ради опублікований проєкт «Закону про працю». Ініціатор законопроєкту - прем'єрміністр Олексій Гончарук.

    Законопроект, який покликаний змінити прийнятий ще в 1971 році «Кодекс законів про працю», а також низку пов'язаних з ним нормативно-правових актів, складається з 98 статей, які розподілені за десятьма розділами.

    У пояснювальній записці до документа перераховані питання, які буде регулювати нове законодавство і які ніяк не були прописані в старому кодексі. Серед яких:

    • порядок обов'язкового укладення письмового трудового договору та різних видів строкових трудових договорів;
    • визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та ознак їх наявності;
    • врегулювання гнучких форм організації праці, надомної, дистанційної роботи і праці домашніх працівників;
    • виплата грошової компенсації за кожний день скорочення терміну попередження перед розірванням трудового договору;
    • посилення захисту прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати;
    • впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема на основі процедур медіації;
    • унормування процедури організації та проведення страйків, поширення норм колективних договорів і угод.

    Раніше президент України Володимир Зеленський поставив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів завдання до 1 січня 2020 року доопрацювати та ухвалити новий Трудовий кодекс України.

    До слова, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський назвав Трудовий кодекс «фігнею зразка 1971 року».

    Верховна Рада закон політика Україна Олексій Гончарук
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