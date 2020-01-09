У Раді оприлюднили проєкт нового Трудового кодексу
Ініціатор законопроєкту - прем'єрміністр Олексій Гончарук
На сайті Верховної Ради опублікований проєкт «Закону про працю». Ініціатор законопроєкту - прем'єрміністр Олексій Гончарук.
Законопроект, який покликаний змінити прийнятий ще в 1971 році «Кодекс законів про працю», а також низку пов'язаних з ним нормативно-правових актів, складається з 98 статей, які розподілені за десятьма розділами.
У пояснювальній записці до документа перераховані питання, які буде регулювати нове законодавство і які ніяк не були прописані в старому кодексі. Серед яких:
- порядок обов'язкового укладення письмового трудового договору та різних видів строкових трудових договорів;
- визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та ознак їх наявності;
- врегулювання гнучких форм організації праці, надомної, дистанційної роботи і праці домашніх працівників;
- виплата грошової компенсації за кожний день скорочення терміну попередження перед розірванням трудового договору;
- посилення захисту прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати;
- впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема на основі процедур медіації;
- унормування процедури організації та проведення страйків, поширення норм колективних договорів і угод.
Раніше президент України Володимир Зеленський поставив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів завдання до 1 січня 2020 року доопрацювати та ухвалити новий Трудовий кодекс України.
До слова, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський назвав Трудовий кодекс «фігнею зразка 1971 року».