У Раді оприлюднили проєкт нового Трудового кодексу



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Ініціатор законопроєкту - прем'єрміністр Олексій Гончарук

На сайті Верховної Ради опублікований проєкт «Закону про працю». Ініціатор законопроєкту - прем'єрміністр Олексій Гончарук.

Законопроект, який покликаний змінити прийнятий ще в 1971 році «Кодекс законів про працю», а також низку пов'язаних з ним нормативно-правових актів, складається з 98 статей, які розподілені за десятьма розділами.

У пояснювальній записці до документа перераховані питання, які буде регулювати нове законодавство і які ніяк не були прописані в старому кодексі. Серед яких:

порядок обов'язкового укладення письмового трудового договору та різних видів строкових трудових договорів;

визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та ознак їх наявності;

врегулювання гнучких форм організації праці, надомної, дистанційної роботи і праці домашніх працівників;

виплата грошової компенсації за кожний день скорочення терміну попередження перед розірванням трудового договору;

посилення захисту прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати;

впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема на основі процедур медіації;

унормування процедури організації та проведення страйків, поширення норм колективних договорів і угод.

Раніше президент України Володимир Зеленський поставив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів завдання до 1 січня 2020 року доопрацювати та ухвалити новий Трудовий кодекс України.

До слова, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський назвав Трудовий кодекс «фігнею зразка 1971 року».