Податкова назвала штрафи за неправильні розрахункові операції графіка



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До 19 квітня штраф за перше порушення складатиме одну гривню

У Державній податковій службі назвали суми штрафів, які будуть застосовуватися за порушення порядку проведення розрахункових операцій.

Штрафувати будуть за:

непроведення розрахункових операцій (РО);

проведення РО на неповну суму вартості товарів (послуг);

невидачу в паперовій чи електронній формі розрахункового документу (чеку).

Коли почнуть діяти штрафи:

до 19 квітня 2020 року: за перше порушення – 1 грн, за кожне наступне – 100% вартості товару, проданого з порушенням;

з 19 квітня 2020 року до 1 жовтня 2020 року: за перше порушення – 10% вартості товару, проданого з порушенням, за кожне наступне – 50% його вартості;

з 1 жовтня 2020 року – за перше порушення – 100% вартості товару, проданого з порушенням, за кожне наступне – 150% його вартості.

Нагадаємо, що 20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроекти 1053-1 і 1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, що передбачає застосування програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Із 1 жовтня 2020 року покупці, сплативши за товар чи послугу більше 850 грн, зможуть оскаржувати видані їм з порушеннями чеки.