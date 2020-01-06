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    Економіка та фінанси

    Податкова назвала штрафи за неправильні розрахункові операції

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    Податкова назвала штрафи за неправильні розрахункові операції

    До 19 квітня штраф за перше порушення складатиме одну гривню

    У Державній податковій службі назвали суми штрафів, які будуть застосовуватися за порушення порядку проведення розрахункових операцій.

    Штрафувати будуть за:

    • непроведення розрахункових операцій (РО);
    • проведення РО на неповну суму вартості товарів (послуг);
    • невидачу в паперовій чи електронній формі розрахункового документу (чеку).

    Коли почнуть діяти штрафи:

    • до 19 квітня 2020 року: за перше порушення – 1 грн, за кожне наступне – 100% вартості товару, проданого з порушенням;
    • з 19 квітня 2020 року до 1 жовтня 2020 року: за перше порушення – 10% вартості товару, проданого з порушенням, за кожне наступне – 50% його вартості;
    • з 1 жовтня 2020 року – за перше порушення – 100% вартості товару, проданого з порушенням, за кожне наступне – 150% його вартості.
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    Нагадаємо, що 20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроекти 1053-1 і 1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, що передбачає застосування програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

    Із 1 жовтня 2020 року покупці, сплативши за товар чи послугу більше 850 грн, зможуть оскаржувати видані їм з порушеннями чеки.

     

    Верховна Рада бізнес штраф
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