Податкова назвала штрафи за неправильні розрахункові операції

Податкова назвала штрафи за неправильні розрахункові операціїграфіка
До 19 квітня штраф за перше порушення складатиме одну гривню
У Державній податковій службі назвали суми штрафів, які будуть застосовуватися за порушення порядку проведення розрахункових операцій.
Штрафувати будуть за:
- непроведення розрахункових операцій (РО);
- проведення РО на неповну суму вартості товарів (послуг);
- невидачу в паперовій чи електронній формі розрахункового документу (чеку).
Коли почнуть діяти штрафи:
- до 19 квітня 2020 року: за перше порушення – 1 грн, за кожне наступне – 100% вартості товару, проданого з порушенням;
- з 19 квітня 2020 року до 1 жовтня 2020 року: за перше порушення – 10% вартості товару, проданого з порушенням, за кожне наступне – 50% його вартості;
- з 1 жовтня 2020 року – за перше порушення – 100% вартості товару, проданого з порушенням, за кожне наступне – 150% його вартості.
Нагадаємо, що 20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроекти 1053-1 і 1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, що передбачає застосування програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
Із 1 жовтня 2020 року покупці, сплативши за товар чи послугу більше 850 грн, зможуть оскаржувати видані їм з порушеннями чеки.