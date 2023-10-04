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Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування

glavcom.ua
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
Більшість росіян підтримує війну проти України
Фото: wikipedia.org

Пропаганда продовжує впливати на думку жителів Росії, хоча менша її частина все ж проти війни

Підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого 2022 року. Половина хочуть переговорів за своїх умов, а 60% бояться мобілізації. Про це йдеться в результатах опитування «Левада-центру».

У вересні підтримка війни значно не змінилася: 73% схвалюють вторгнення в Україну (у серпні - 70%). Не підтримують 20% (у серпні - 21%). Як і в попередні місяці (за винятком травня 2023 р.) прихильників переходу до мирних переговорів дещо більше, ніж противників, у вересні перших – 51% респондентів (у серпні – 50%).

Москва виділяється і натомість інших населених пунктів. Москвичі меншою мірою готові переходити до мирних переговорів - лише 35%, тоді як в інших населених пунктах вважають, що треба розпочинати мирні переговори близько половини опитаних.

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Як росіяни ставляться до війни в Україні - опитування
https://www.levada.ru/2023/10/03/

Порівняно з минулим виміром, практично не змінився і залишається високим рівень занепокоєння росіян можливістю обстрілів російських територій - 91% (93% у березні), постачаннями країнами заходу озброєння ЗСУ - 79% (80% у березні), контрнаступом ЗСУ - 62% (У березні 67%). За останні півроку кількість жителів, які побоюються загальної мобілізації, значно не змінилася. Побоюються мобілізації 59% опитаних, 37% - не побоюються. Рідше за інших побоюються мобілізації жителі Москви.

Опитування «Левада-центру» проведено 21-27 вересня 2023 року серед 1633 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступальні операції на Бахмутському напрямку і здійснюють просування. Крім того, Сили оборони України відбивають атаки російських військ на інших напрямках.

Теги: соцопитування війна росіяни

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