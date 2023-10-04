ЗСУ просуваються вперед біля Бахмута: оцінка ISW

Українські війська відбили атаки російських сил поблизу Старомайорського та Рівнопілля

Українські військові продовжують наступальні операції на Бахмутському напрямку і здійснюють просування. Крім того, Сили оборони України відбивають атаки російських військ на інших напрямках. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Просування українських військ

За російськими джерелами, 3 жовтня українські сили виконали локалізовані атаки на лініях Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Російський агрегатор новин твердив, що 3 жовтня російські війська вдалося просунутися у напрямку Кислівки (20 км на південний схід від Куп'янська). Геолокаційні кадри, опубліковані 3 жовтня, показали, що російські війська слідом трохи просунулися на південний захід від Кремінної.

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Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ не вели наступальних дій на Куп’янському напрямку і безуспішно атакували поблизу Макіївки.

Російський військовий блогер також повідомив, що війська РФ здійснили невдалу атаку поблизу Макіївки.

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Бахмутському напрямку. На 2 жовтня російський «воєнкор» зазначив, що українські сили поступово рухаються в напрямку Кліщіївки та Андріївки (10 км на південь від Бахмута) з метою прориву оборони Російської Федерації біля залізниці.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російські війська безуспішно атакували позиції поблизу Андріївки.

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Російське Міністерство оборони стверджувало, що війська Російської Федерації відбили зазначені українські атаки поблизу Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька), а також у Авдіївці та Мар'їнці.

Генштаб ЗСУ стверджував, що російські війська здійснили невдалі атаки на схід від Степового та поблизу Авдіївки, Первомайського, Красногорівки, Мар’їнки і Новомихайлівки.

Російський «воєнкор» стверджував, що сили РФ також безуспішно атакували поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).

Російські джерела заявили, що війська Російської Федерації провели серію контратак та, за їхніми заявами, незначно просунулись в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Російський «воєнкор» заявив 2 жовтня, що бойові дії посилилися вздовж лінії Урожайне-Новодонецьке та на південний схід від Великої Новосілки.

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що українські війська відбили атаки російських сил поблизу Старомайорського та Рівнопілля (8 км на південний захід від Великої Новосілки).

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Російський «воєнкор» заявив 3 жовтня, що українські війська атакували позиції РФ на лінії Копані-Роботине-Вербове і що там тривають важкі бої. Російські джерела стверджували 2 і 3 жовтня, що українські сили атакували поблизу Новопрокопівки.

Військовий блогер РФ заявив 2 жовтня, що російські та українські сили вступили в бойові дії через лінію фронту поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції на захід від Вербового та на південний схід від Малої Токмачки.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ за добу просунулися на Таврійському напрямку та завдали втрат російським загарбницьким військам.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відвідав бригади, які виконують бойові завдання на Купʼянсько-Лиманському напрямку, який глава держави назвав «одним з найгарячіших».