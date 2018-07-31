Понад 80 країн ще не сплатили внески в бюджет ООН за 2018 рік



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Держави, які невчасно сплачують внески, ризикують залишитися без права голосу на Генеральній Асамблеї

Понад 80 країн ще не сплатили членські внески до регулярного бюджету Організації об’єднаних націй на 2018 рік. В організації заявили про тяжку фінансову ситуацію.

Про це повідомили на сайті організації.

«В ООН з розумінням ставляться до того, що в країнах різні бюджетні цикли. Однак ООН ніколи раніше не стикалися зі схожою складною ситуацією з фінансуванням на такому ранньому періоді календарного року», — повідомили в організації.

Станом на 26 липня свої внески сплатили 112 держав на суму 1 мільярд 494 мільйона доларів.

Ще 81 країна не зробила членський внесок. Серед боржників: США, Білорусь, Єгипет, Іран, Саудівська Аравія.

Розмір внеску кожної держави залежить від платоспроможності країни. Якщо економіка конкретної держави росте, то росте її внесок до бюджету ООН, пояснюють в організації.

Відповідно до цієї шкали США сплачує 22%, Японія — майже 10%, Німеччина — більше 7%, Китай — 7,9 %, Росія — 3,088 %.

Держави, які невчасно сплачують внески, ризикують залишитися без права голосу на Генеральній Асамблеї. Для таких санкцій сума затримки внеску повинна дорівнювати або перевищувати суму внеску країни за два попередніх роки.