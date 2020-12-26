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    Новини

    Понад триста населених пунктів залишились без світла

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго</p> - Понад триста населених пунктів залишились без світла

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    Фото з відкритих джерел

    Найбільше через негоду постраждала Полтавська область

    Станом на ранок 26 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 357 населених пунктів у 5 областях країни. Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Зокрема, у Полтавській області без електропостачання залишився 281 населений пункт, у Сумській – 46, у Донецькій – 15, у Дніпропетровській – 13 та Чернівецькій – 2. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1035 виїздів.

    Як повідомлялося раніше, учора на Чернігівщині сильний снігопад повалив на дороги понад 200 дерев.

    Теги: дороги Полтавщина снігопад негода
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